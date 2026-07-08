Верховный Суд назвал критерии, подтверждающие антиконкурентный сговор участников тендера

Для квалификации антиконкурентных согласованных действий не требуется доказывать фактическое причинение вреда или наступление негативных последствий — достаточно установить согласованность поведения участников торгов.

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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 25 июня 2026 года по делу № 910/7614/25 рассмотрел спор об обжаловании решения территориального отделения АМК о признании субъекта хозяйствования виновным в совершении антиконкурентных согласованных действий при участии в процедуре публичной закупки.

Это постановление подтверждает подход Верховного Суда к оценке доказательств в таких спорах и определяет критерии, при которых совокупность косвенных доказательств может свидетельствовать о согласованном конкурентном поведении участников закупки.

Обстоятельства дела

Общество обратилось в хозяйственный суд с иском о признании недействительным решения Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в части, которой оно было признано виновным в совершении антиконкурентных согласованных действий, приведших к искажению результатов публичной закупки.

Также АМК наложил на общество штраф в размере 33 000 грн.

АМК пришел к такому выводу после анализа совокупности доказательств, в частности наличия общего сотрудника, использования одинаковых IP-адресов при участии в закупке, управления банковскими счетами, подачи финансовой отчетности, хозяйственных отношений между участниками, использования документов с одинаковыми метаданными и загрузки тендерных предложений в близкий промежуток времени.

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд оставил это решение без изменений. Общество обратилось с кассационной жалобой.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что для квалификации действий субъекта хозяйствования как антиконкурентных согласованных действий не является обязательным фактическое наступление последствий в форме недопущения, устранения либо ограничения конкуренции, ущемления интересов других субъектов хозяйствования (конкурентов, покупателей) или потребителей, в частности путем причинения им вреда (убытков) либо иного реального нарушения их прав или интересов, либо наступления иных соответствующих последствий.

Недостижение субъектами хозяйствования цели, с которой они согласовывают собственное конкурентное поведение, по причинам и обстоятельствам, не зависящим от их воли, не является основанием для установления отсутствия правонарушения, предусмотренного статьей 6 Закона № 2210.

Суд отметил, что для признания органом АМК нарушения законодательства о защите экономической конкуренции совершенным достаточно установить и доказать наличие намерения субъектов хозяйствования согласовать (скоординировать) собственное конкурентное поведение, в частности путем обмена информацией при подготовке тендерной документации, что вместе с тем приводит или может привести к преимуществу одного из участников во время конкурентного отбора с целью определения победителя процедуры закупки.

Негативным последствием при этом является сам факт искажения результатов торгов (вследствие согласования поведения конкурсантами). Согласованное поведение участников торгов не соответствует сущности конкурса.

Верховный Суд также подчеркнул, что состязательность во время торгов обеспечивается конфиденциальностью информации. Учитывая содержание статей 1, 5, 6 Закона № 2210, состязательность участников процедуры закупки предполагает самостоятельные и независимые действия каждого из них, обязанность готовить свои предложения отдельно, без обмена информацией.

Отдельно Суд обратил внимание на подход к оценке доказательств.

ВС отметил, что Закон № 2210 не ставит применение предусмотренных им последствий согласованных антиконкурентных действий в зависимость от «совместной договоренности участвовать в торгах с целью устранения конкуренции».

Следовательно, вполне очевидно, что такая договоренность вряд ли может иметь свое материальное воплощение в виде письменных соглашений или иных документов. Поэтому вопрос о наличии либо отсутствии согласованных антиконкурентных действий должен исследоваться судами, исходя из всей совокупности обстоятельств и доказательств, выясненных и исследованных по делу, с учетом их вероятности и взаимосвязи, в соответствии со статьей 86 ХПК Украины.

Суд обратил внимание, что совокупная оценка доказательств, указанных АМК в оспариваемом решении, может считаться более вероятной для подтверждения согласованных действий именно истца лишь в том случае, если она полностью исключает возможность одновременного существования обстоятельств, которые, по мнению АМК, подтверждают такое согласование.

Законодательство о защите экономической конкуренции не ограничивает органы АМК в сборе информации по делу только после возбуждения соответствующего дела.

АМК при рассмотрении заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, проведении проверки и в иных предусмотренных законом случаях вправе требовать от субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, их должностных лиц и работников, иных физических и юридических лиц информацию, в том числе с ограниченным доступом.

Комитет имеет право собирать и анализировать информацию, в том числе по собственной инициативе, и она может быть положена органом АМК в основу оспариваемого решения АМК, однако суды оценивают такую информацию с точки зрения статей 74, 76–79 ХПК Украины.

ВС подчеркнул, что достаточным является установление самого факта согласования конкурентного поведения, которое может оказать негативное влияние на конкуренцию.

По выводам судов предыдущих инстанций, с которыми согласился Верховный Суд, установленные Отделением АМК факты, проверенные Комитетом, в своей совокупности не могут быть результатом случайного совпадения обстоятельств или следствием объективных факторов, поэтому приведенные Отделением АМК доказательства являются подтвержденными и достаточными для выводов, изложенных в решении Отделения АМК и последующем решении Комитета.

Таким образом, доводы заявителя о нарушении судами предыдущих инстанций норм права при принятии обжалуемых судебных решений по результатам кассационного пересмотра дела своего подтверждения по мотивам, изложенным в данном постановлении, не нашли.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу Общества без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

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