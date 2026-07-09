Родители тяжелобольных детей не могут уволиться из армии: почему семьи ждут законопроект 15057

Ребенок не виноват, что папа — герой: отец тяжелобольного ребенка имеет право на отсрочку, но если его уже призвали — уволиться он не может: именно это противоречие предлагает устранить законопроект № 15057.

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Фундаментом стойкости общества во время войны является ощущение справедливости. Однако сегодня в законодательстве существует очевидный правовой парадокс: статус ребенка с инвалидностью дает безусловное право на отсрочку от призыва, но перестает быть самостоятельным основанием для увольнения, как только отец надевает форму. То есть, объем государственных гарантий для ребенка с инвалидностью зависит исключительно от профессионального статуса его отца.

Проект Закона № 15057 имеет целью восстановить принцип социальной справедливости, позволив военнослужащим увольняться для воспитания детей с инвалидностью без дополнительных «фильтров», которые сейчас делают этот процесс невозможным.

Разрыв между мобилизацией и увольнением

Главная проблема кроется в несогласованности двух законов. Согласно ст. 23 Закона о мобилизации, мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеют безусловное право на отсрочку. Однако, как только такое лицо становится военнослужащим, включается ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», которая позволяет увольнение только при условии отсутствия других лиц (матери), обязанных воспитывать ребенка.

То есть, Закон о военной службе выдвигает дополнительное, часто невыполнимое требование: увольнение возможно только в случае отсутствия других лиц, обязанных воспитывать ребенка.

Это создает ситуацию, где военнослужащие, которые уже выполняют свой долг, оказываются в значительно худшем положении по сравнению с теми, кто еще не был призван. Более того, в случае ошибочной или незаконной мобилизации лица, имевшего право на отсрочку, действующее право не позволяет исправить эту ситуацию после начала службы.

Законопроект № 15057 предлагает исключить слова об «отсутствии других лиц» из действующей нормы. В случае принятия закона, основанием для увольнения будет сам факт воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Это приравняет права военнослужащих к правам военнообязанных, получающих отсрочку независимо от наличия другого родителя.

Конституционные и международные гарантии: ребенок — прежде всего

Юридическая конструкция, ставящая уход за больным ребенком в зависимость от того, является ли его отец гражданским или военным, имеет признаки дискриминации.

Действующая редакция статьи 26 Закона о военной службе, позволяющая увольнение только при отсутствии других лиц для воспитания ребенка, вступает в противоречие с Основным Законом. Такое регулирование может противоречить статьям 3 и 21 Конституции Украины, определяющим, что права и свободы человека являются высшей социальной ценностью, а все люди равны в своем достоинстве и правах. Право отца на уход за ребенком не должно зависеть исключительно от его статуса военнослужащего.

Кроме того, статья 22 Конституции запрещает сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов. По мнению инициаторов законопроекта, действующее правовое регулирование фактически создает менее благоприятные условия для семей военнослужащих с детьми с инвалидностью, чем те, которые предусмотрены законодательством о мобилизации.

В соответствии же со статьями 51 и 52 Конституции Украины семья, детство, материнство и отцовство находятся под охраной государства, а все дети равны в своих правах независимо от происхождения или других обстоятельств. Объем государственных гарантий для ребенка с инвалидностью не должен зависеть от того, проходит ли один из родителей военную службу.

Рассмотрим и международные обязательства Украины в сфере защиты прав детей и лиц с инвалидностью. Согласно статье 3 Конвенции ООН о правах ребенка, во всех действиях государственных органов первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка, а государство должно гарантировать ребенку необходимую защиту и заботу. Кроме того, статья 23 Конвенции предусматривает право детей с инвалидностью на особую заботу и помощь с учетом их потребностей и положения лиц, осуществляющих уход.

Конвенция ООН о правах лиц с инвалидностью обязывает государства обеспечивать первоочередность наилучших интересов детей с инвалидностью (статья 7) и гарантировать им право на семейную жизнь, а также оказывать необходимую поддержку их семьям (статья 23).

Действующие же положения законодательства касательно увольнения военнослужащих с военной службы не в полной мере согласуются с указанными международными стандартами, поскольку могут ограничивать возможность отца принимать участие в уходе за ребенком с инвалидностью.

Главный признак дискриминации в текущей ситуации заключается в том, что статус ребенка с инвалидностью теряет свое самостоятельное юридическое значение после мобилизации отца.

Это создает ситуацию, где дети с абсолютно одинаковым медицинским и правовым статусом получают разный объем государственных гарантий.

Действующее регулирование фактически перекладывает все бремя ухода на мать, что противоречит принципам равенства родительских правах. Семьи с детьми с инвалидностью часто лишены надлежащего социального сопровождения, а матери вынуждены совершать сверхчеловеческие усилия. Законопроект № 15057 позволит обеспечить участие обоих родителей в уходе, развитии и социализации ребенка, что критически важно для его полноценной жизни.

400 семей против «системы»

Одним из главных аргументов против проекта являются опасения Министерства обороны относительно снижения обороноспособности. В Минобороны утверждают, что демобилизация отцов, воспитывающих детей с инвалидностью, даже если их количество составляет всего несколько сотен человек, «нанесет ущерб обороноспособности» страны. Ведомство рассматривает исключение из армии любого количества подготовленных военнослужащих как риск для выполнения боевых задач.

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подчеркивают, что положения законопроекта должны рассматриваться исключительно в пределах их полномочий по обеспечению мобилизационной готовности и общих мероприятий по мобилизации или демобилизации.

Реализация проекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета для Министерства обороны и других военных формирований. В частности, необходимо будет осуществить полные финансовые расчеты с военнослужащими при их увольнении, что создает незапланированное давление на оборонный бюджет.

По оценкам же инициаторов проекта, количество лиц, которые могут претендовать на увольнение, составляет всего 300–400 человек.

Такое небольшое количество людей не может подорвать фронт, особенно на фоне того, что за неделю в СЗЧ (самовольное оставление части) уходит больше людей, чем есть отцов детей с инвалидностью в армии.

Жизнь вопреки закону: три истории несокрушимости

За каждой юридической коллизией стоят судьбы конкретных людей.

История Эльвиры: Эльвира в одиночку ухаживает за 10-месячным ребенком с микроцефалией и эпилепсией. Ребенок нуждается в постоянных лекарствах, реабилитации и регулярных поездках к врачам. Муж служит с 2021 года, и по действующему закону его не увольняют, так как «есть мать». Семья оказалась в финансовой пропасти: расходы на лечение ребенка вдвое превышают суммарный доход семьи, из-за чего они вынуждены накапливать кредиты.

История Виктории: Виктория воспитывает 13-летнюю дочь с хромосомной аномалией и эпилепсией, которая не разговаривает и нуждается в постоянном уходе. Мужа мобилизовали в 2025 году во время обновления документов. Виктория сама имеет инвалидность ІІ группы и ограничения в движении, но не может лечь в больницу, так как ребенка не с кем оставить. Ее 75-летняя мать сама нуждается в помощи. Несмотря на собственное состояние здоровья, Виктория вынуждена подрабатывать учительницей, поскольку зарплаты мужа и пенсии ребенка критически не хватает.

История Татьяны: Татьяна сама ухаживает за 13-летним сыном с аутизмом, который нуждается в контроле 24/7 из-за риска истерик и внезапного бегства на улицу. Женщина страдает ревматоидным артритом и из-за сильной боли нуждается в лечении капельницами, от которого вынуждена отказываться. Муж, служивший более двух лет в Нацгвардии, подавал рапорт на увольнение еще в 2024 году, но вопрос до сих пор не решен. Без помощи мужа Татьяна даже не может возить ребенка в школу, что занимает два часа в одну сторону.

От равенства прав к реальному уходу

Действующее регулирование фактически перекладывает все бремя ухода на мать, что противоречит принципам равенства родительских прав. Семьи с детьми с инвалидностью часто лишены надлежащего социального сопровождения. Законопроект № 15057 позволит обеспечить участие обоих родителей в уходе, развитии и социализации ребенка, что критически важно для его полноценной жизни.

Законопроект № 15057 — это тест для Украины на соответствие статусу европейского, правового и социального государства. Принятие этого акта позволит гармонизировать национальное законодательство с международными стандартами и обеспечить реальную, а не декларативную защиту прав детей. Проект направлен не на создание новых привилегий, а на защиту существующих конституционных прав, которые были случайно или сознательно сужены во время законотворческого процесса. Верховная Рада должна проявить политическую волю и устранить эту ошибку, подтвердив, что человек и его права являются высшей ценностью в Украине даже во время войны.

Военнослужащие, защищающие Родину, не должны быть ограничены в правах по сравнению с теми, кто этого не делает.

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