ВСП объявил предупреждение судье из Львовской области, который признал право собственности на квартиру без участия ее владелицы

Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Золочевского районного суда Владимира Сивака.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Золочевского районного суда Львовской области Владимира Сивака.

Обстоятельства дела

В дисциплинарной жалобе указано, что судья Владимир Сивак решением от 1 октября 2024 года признал право собственности за истцом на квартиру, принадлежащую заявительнице. Суд обосновал удовлетворение исковых требований о признании права собственности на недвижимое имущество, заявленных к государственному регистратору, без участия собственника недвижимого имущества в рассмотрении данного спора.

О нарушении своих прав заявительница узнала лишь 17 декабря 2024 года из информации, полученной из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. По мнению заявительницы, Владимир Сивак, принимая решение по этому делу без привлечения к его рассмотрению собственника имущества в качестве надлежащего ответчика, существенно нарушил нормы процессуального права при осуществлении правосудия. Такие действия сделали невозможной реализацию заявительницей процессуальных прав на стадии рассмотрения спора в суде первой инстанции и привели к нарушению ее права собственности на недвижимое имущество.

Основания открытия дисциплинарного дела

Палата установила, что к исковому заявлению была приложена информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, согласно которой право собственности на квартиру зарегистрировано за заявительницей с 25 декабря 2015 года. Это свидетельствует об осведомленности судьи Владимира Сивака о личности реального собственника как на стадии открытия производства, так и при подготовке дела к рассмотрению.

Несмотря на отсутствие процессуальных оснований для привлечения заявительницы в качестве соответчика или замены ответчика, Владимир Сивак не привлек ее к рассмотрению дела даже как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора. Такое непривлечение нарушило ее право на доступ к суду и сделало невозможной реализацию процессуальных прав, гарантированных статьей 6 Конвенции о защите прав человека.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу о наличии оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении Владимира Сивака по признакам дисциплинарных проступков, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 4 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Решение Дисциплинарной палаты ВСП

Заслушав дисциплинарного инспектора Татьяну Остапенко, учитывая характер дисциплинарного проступка, отсутствие умысла, отсутствие других дисциплинарных взысканий, осознание судьей своей ошибки и высокий уровень судебной нагрузки, Вторая Дисциплинарная палата ВСП решила привлечь Владимира Сивака к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.