ВРП оголосила попередження судді з Львівщини, який визнав право власності на квартиру без участі її власниці

Друга Дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Золочівського районного суду Володимира Сивака

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Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Золочівського районного суду Львівської області Володимира Сивака.

Обставини справи

У дисциплінарній скарзі зазначено, що суддя Володимир Сивак рішенням від 1 жовтня 2024 року визнав право власності за позивачем на квартиру, яка належить скаржниці. Суд обґрунтував задоволення позовних вимог про визнання права власності на нерухоме майно, заявлених до державного реєстратора, без участі власника нерухомого майна у розгляді цього спору.

Про порушення своїх прав скаржниця дізналася лише 17 грудня 2024 року з інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. На думку скаржниці, Володимир Сивак, ухвалюючи рішення у цій справі без залучення до її розгляду власника майна як належного відповідача, істотно порушив норми процесуального права при здійсненні правосуддя. Такі дії унеможливили реалізацію скаржницею процесуальних прав на стадії розгляду спору в суді першої інстанції та призвели до порушення її права власності на нерухоме майно.

Підстави відкриття дисциплінарної справи

Палата встановила, що до позовної заяви була додана інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої право власності на квартиру зареєстровано за скаржницею з 25 грудня 2015 року. Це свідчить про обізнаність судді Володимира Сивака про особу реального власника як на стадії відкриття провадження, так і при підготовці справи до розгляду.

Незважаючи на відсутність процесуальних підстав для залучення скаржниці як співвідповідача чи заміни відповідача, Володимир Сивак не залучив її до розгляду справи навіть як третю особу без самостійних вимог щодо предмета спору. Таке незалучення порушило її право на доступ до суду та унеможливило реалізацію процесуальних прав, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини.

Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно Володимира Сивака за ознаками дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «а» пункту 1 та пунктом 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішення Дисциплінарної палати ВРП

Заслухавши дисциплінарного інспектора Тетяну Остапенко, враховуючи характер дисциплінарного проступку, відсутність умислу, відсутність інших дисциплінарних стягнень, усвідомлення суддею своєї помилки та високий рівень судового навантаження, Друга Дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути Володимира Сивака до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

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