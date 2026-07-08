ПФУ не принял сканы трудовой до 10 июня: будет ли за это штраф

Подать на оцифровку бумажные трудовые книжки или другие документы о стаже можно и после истечения 10 июня 2026 года.

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Если Пенсионный фонд Украины не принял сканы трудовой книжки до 10 июня 2026 года, повторно подать обращение сразу не получится. Новое обращение по поводу оцифровки можно сформировать только после завершения обработки предыдущего и получения им статуса «выполнено».

В ПФУ также отметили, что подать документы для формирования электронной трудовой книжки можно и после 10 июня 2026 года. Действующее законодательство не предусматривает никаких штрафов или другой ответственности за неподачу сканкопий бумажной трудовой книжки до этой даты.

Сведения для формирования электронной трудовой книжки могут подавать как работодатели (страхователи), так и работники (застрахованные лица) в электронной форме через соответствующий сервис на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, работник может лично обратиться в ближайший территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать документы о своей трудовой деятельности.

Для оцифровки могут использоваться трудовая книжка, справки, подтверждающие периоды работы, копии приказов о приеме на работу, переводе или увольнении, а также другие документы, подтверждающие стаж. В частности, документы об образовании с приложениями, свидетельство о рождении ребенка, военный билет и другие документы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров распоряжением от 17 июня 2026 года № 592-р поручил Пенсионному фонду Украины продолжить работу по внесению в реестр застрахованных лиц отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников.

Электронная трудовая книжка, которую ввели в 2021 году, содержит цифровые данные о приеме на работу, переводах, увольнениях и других изменениях в трудовой деятельности.

Сведения до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая была основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и хранить информацию обо всех периодах трудовой деятельности в информационной системе Пенсионного фонда Украины.