ПФУ не прийняв скани трудової до 10 червня: чи буде за це штраф

Подати на оцифрування паперові трудові книжки або інші документи про стаж можна й після спливу 10 червня 2026 року.

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Якщо Пенсійний фонд України не прийняв скани трудової книжки до 10 червня 2026 року, повторно подати звернення одразу не вийде. Нове звернення щодо оцифрування можна сформувати лише після завершення опрацювання попереднього та отримання ним статусу «виконано».

У ПФУ також наголосили, що подати документи для формування електронної трудової книжки можна і після 10 червня 2026 року. Чинне законодавство не передбачає жодних штрафів чи іншої відповідальності за неподання сканкопій паперової трудової книжки до цієї дати.

Відомості для формування електронної трудової книжки можуть подавати як роботодавці (страхувальники), так і працівники (застраховані особи) в електронній формі через відповідний сервіс на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крім того, працівник може особисто звернутися до найближчого територіального органу Пенсійного фонду України та подати документи про свою трудову діяльність.

Для оцифрування можуть використовуватися трудова книжка, довідки, що підтверджують періоди роботи, копії наказів про прийняття, переведення або звільнення, а також інші документи, що підтверджують стаж, зокрема документи про освіту з додатками, свідоцтво про народження дитини, військовий квиток тощо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів розпорядженням від 17 червня 2026 року № 592-р доручив Пенсійному фонду України продовжити роботу з внесення до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників.

Електронна трудова книжка, яку було запроваджено у 2021 році, містить цифрові дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни щодо трудової діяльності.

Відомості до 1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про трудову діяльність людини, можуть бути оцифровані та зберігати інформацію про всі періоди трудової діяльності людини в інформаційній системі Пенсійного фонду України.

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