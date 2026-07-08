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ДБР скерувало до суду дві справи адвокатів, які вимагали гроші за «вплив» на суд і прокуратуру

15:11, 8 липня 2026
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На Івано-Франківщині та Одещині судитимуть адвокатів, яких обвинувачують у вимаганні грошей за нібито зв'язки із суддями та прокуратурою.
ДБР скерувало до суду дві справи адвокатів, які вимагали гроші за «вплив» на суд і прокуратуру
Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох адвокатів з Івано-Франківської та Одеської областей, яких обвинувачують у вимаганні грошей у клієнтів під приводом впливу на правоохоронців і суддів. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

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За даними ДБР, на Івано-Франківщині адвокат, який представляв інтереси обвинуваченого у справі про незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон, запевняв клієнта, що нібито має вплив на працівників прокуратури. Він обіцяв сприяти укладенню угоди про визнання винуватості, що дозволило б отримати більш м’яке покарання.

За свої послуги адвокат вимагав 18 тисяч євро. Слідство встановило, що передавати будь-які кошти працівникам прокуратури він не збирався, а використав цю історію для заволодіння грошима клієнта.

Після передачі коштів в автомобілі потерпілого працівники ДБР затримали адвоката. Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, мобільний телефон та документи, які підтверджують його правовідносини з клієнтом.

Йому інкримінують закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі шляхом підбурювання, а також шахрайство, вчинене повторно у великих розмірах (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України).

Інша справа стосується адвоката з Одеської області, який надавав безоплатну правову допомогу за призначенням держави. Попри те, що його робота вже оплачувалася з державного бюджету, він вимагав у підзахисного 3 тисячі доларів США, стверджуючи, що завдяки нібито зв’язкам із суддею зможе забезпечити умовне покарання. Крім цього, адвокат вимагав окрему винагороду за здійснення захисту.

Працівники ДБР затримали його після отримання частини обумовленої суми. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до восьми та до п’яти років позбавлення волі відповідно.

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