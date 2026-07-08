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Трагедія на річці у Житомирі — водій катера отримав вирок за загибель двох жінок

19:40, 8 липня 2026
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Фігурант справи, перебуваючи на базі відпочинку, взяв на човен 6 пасажирів, серед яких була неповнолітня дитина.
Трагедія на річці у Житомирі — водій катера отримав вирок за загибель двох жінок
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Житомирський районний суд визнав винним чоловіка, який керував моторним катером під час прогулянки річкою Тетерів, що завершилася загибеллю двох пасажирок. Його засудили за порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту.

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Обставини справи

Згідно з матеріалами справи № 278/6153/24, трагічна подія сталася 22 вересня 2024 року поблизу міського пляжу в Гідропарку Житомира. На борту моторного катера перебували семеро людей, серед яких була неповнолітня дитина. Під час руху судно перекинулося, внаслідок чого дві жінки загинули.

Згідно з матеріалами справи, водій допустив низку порушень правил користування малими суднами. Зокрема, на борту не було рятувальних засобів, не були забезпечені належні умови безпеки для пасажирів, а також було перевищено допустиму пасажиромісткість судна — замість п'яти осіб на катері перебували шестеро пасажирів.

Крім того, судно не пройшло своєчасного технічного огляду, а обвинувачений не мав ліцензії на здійснення пасажирських перевезень. Також у вироку зазначено, що чоловіка обвинувачували у перевезенні пасажирів, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.

За матеріалами суду, під час руху одна з пасажирок, яка сиділа зліва та перебувала у стані алкогольного сп'яніння, втратила рівновагу і впала на керманича. Це спричинило різкий крен судна, після чого катер перекинувся.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та заявив про щире каяття. Він повідомив, що має посвідчення судноводія та проходив відповідне навчання, однак не знав, що експлуатація судна без чинного технічного огляду заборонена.

За словами обвинуваченого, він вважав, що загальна вага пасажирів не перевищує допустиму норму, а ознак алкогольного сп'яніння у них не помітив. Також він зазначив, що не пропонував пасажирам рятувальні жилети, обмежившись попередженням не вставати під час руху та триматися за поручні.

Чоловік однієї із загиблих повідомив суду, що обвинувачений добровільно відшкодував матеріальну та моральну шкоду, виплативши 10 тисяч доларів. У зв'язку з цим родина не має до нього претензій.

Водночас донька та син іншої загиблої заявили, що не отримали від обвинуваченого щирих вибачень і не побачили його розкаяння. Вони просили суд призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі та задовольнити цивільний позов.

Прокурор, зі свого боку, зазначив, що з огляду на необережний характер злочину, визнання вини та часткове відшкодування завданої шкоди виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства.

Що вирішив суд

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком три роки.

Протягом цього часу засуджений зобов'язаний не вчиняти нових кримінальних правопорушень, періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також не залишати територію України без погодження з уповноваженим органом.

Крім того, суд зобов'язав чоловіка виплатити по 300 тисяч гривень моральної компенсації дітям однієї із загиблих жінок.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на озері Світязь посиленому режимі патрулює водна поліція у вихідні та під час масових заходів, зокрема фестивалів, коли на водоймах найбільше людей. Найпоширенішим порушенням є відсутність рятувальних жилетів під час катання на катамаранах, човнах і сапах.

Частина відпочивальників пояснює це тим, що не знала про обов’язковість використання жилетів. Серед порушників — як молодь, так і люди старшого віку. Штраф за таке порушення становить 425 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума зростає до 850 гривень.

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