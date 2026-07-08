Прокурор з Сумської області «провалив» справу: суди закрили провадження через строки, а посадовець обійшовся доганою

Прокурору Охтирської окружної прокуратури оголосили догану через пропуск строків досудового розслідування у справі про зброю та заволодіння майном.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до дисциплінарної відповідальності прокурора Охтирської окружної прокуратури Сумської області Костянтина Волохатих та наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Підставою стало неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до закриття кримінального провадження через сплив строків досудового розслідування.

Що відомо про прокурора

Костянтин Волохатих в органах прокуратури працює з січня 2017 року, посаду прокурора Охтирської окружної прокуратури Сумської області обіймає з 15 березня 2021 року.

Присягу прокурора склав 18 квітня 2017 року, із положеннями Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомлений 13 січня 2017 року.

Характеризується позитивно. Дисциплінарних стягнень не має.

Зміст дисциплінарної скарги

Як зазначено у рішенні КДКП, прокурор здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, в якому особі інкримінували, зокрема, заволодіння майном (ч. 4 ст. 191 КК) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК).

Під час розслідування прокурор виходив із того, що після виділення частини матеріалів в окреме кримінальне провадження строк досудового розслідування щодо інших епізодів почав обчислюватися заново. Водночас суди дійшли протилежного висновку, встановивши, що строк досудового розслідування закінчився 10 серпня 2024 року.

Додатково суд звернув увагу на те, що ухвалами Сумського апеляційного суду від 2 вересня та 14 жовтня, постановленими під час розгляду апеляційних скарг захисника підозрюваного на ухвали слідчих суддів Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 13 серпня про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту та від 15 серпня про відсторонення підозрюваного від займаної посади, уже було встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився 10 серпня включно.

З огляду на викладене суд визнав необґрунтованими доводи прокурора про те, що первісне кримінальне провадження після виділення окремих епізодів в інше кримінальне провадження, за якими особі було повідомлено про підозру, перетворюється на кримінальне провадження, у якому особі про підозру не повідомлялося. Наявність зазначених обставин не свідчить про те, що особа не набула статусу підозрюваного саме у первісному кримінальному провадженні.

У листопаді 2024 року Охтирський міськрайонний суд Сумської області закрив кримінальне провадження на підставі пункту 10 частини першої статті 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. У травні 2025 року Полтавський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Постановляючи цю ухвалу, Полтавський апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції правильно встановив і дослідив обставини щодо спливу строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому оскаржуване рішення є законним та обґрунтованим.

Прокурор оскаржив судові рішення до Верховного Суду. Касаційне провадження було відкрито, однак станом на момент ухвалення дисциплінарного рішення його розгляд тривав.

Пояснення прокурора

Костянтин Волохатих зазначив, що не погоджується з такими висновками суду, оскільки, на його думку, судами першої та апеляційної інстанцій не було належним чином враховано особливості руху матеріалів кримінального провадження, повідомлення про підозру за окремими кримінальними правопорушеннями, а також виділення матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження.

Також він зазначив, що його процесуальна діяльність у кримінальному провадженні не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Що сказали у Комісії

У Комісії зазначили, що прокурор під час обчислення процесуальних строків у кримінальному провадженні неправильно визначив кінцеву дату строку досудового розслідування та усупереч вимогам кримінального процесуального законодавства не надіслав обвинувального акта до суду у встановлений законом строк.

КДКП дійшла рішення, що Костянтин Волохатих порушив вимоги статті 19 Закону України «Про прокуратуру», статей 2, 7, 28, 36, 219, 283 КПК України, статей 5, 15 Кодексу, тобто вчинив дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», і наявні підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків.

Комісія зазначила, що дії та бездіяльність прокурора належать до триваючого правопорушення, а тому днем початку вчинення дисциплінарного проступку слід вважати 11 серпня 2024 року, тобто день, наступний за днем спливу встановленого законом строку для направлення обвинувального акта до суду, та невчинення прокурором відповідної дії. Надалі триваюче правопорушення продовжувалося, зокрема 19 листопада 2024 року – у день постановлення Охтирським міськрайонним судом Сумської області за участю прокурора ухвали про закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини першої статті 284 КПК України. Після цього його вчинення продовжилося поданням прокурором 26 листопада 2024 року апеляційної скарги та ухваленням за його участю 26 травня 2025 року Полтавським апеляційним судом рішення про залишення без змін ухвали суду першої інстанції про закриття кримінального провадження. Надалі триваюче правопорушення продовжилося поданням ним 19 серпня 2025 року касаційної скарги, що є днем завершення вчинення дисциплінарного проступку.

Отже, встановлений законодавством строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, не минув.

Обираючи вид дисциплінарного стягнення, Комісія врахувала його позитивну характеристику, характер проступку, ступінь вини, яка залежала виключно від його діянь та умислу, а тому дійшла висновку про можливість накладення на нього стягнення у виді догани. У результаті прокурору вирішили оголосити догану.

Рішення КДКП може бути оскаржене до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця.

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