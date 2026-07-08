Прокурор из Сумской области «провалил» дело: суды закрыли производство из-за истечения сроков, а чиновник отделался выговором

Прокурору Ахтырской окружной прокуратуры объявили выговор из-за пропуска сроков досудебного расследования по делу об оружии и завладении имуществом.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности прокурора Ахтырской окружной прокуратуры Сумской области Константина Волохатых и наложила на него дисциплинарное взыскание в виде выговора. Основанием стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к закрытию уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Что известно о прокуроре

Константин Волохатых работает в органах прокуратуры с января 2017 года, должность прокурора Ахтырской окружной прокуратуры Сумской области занимает с 15 марта 2021 года.

Присягу прокурора принес 18 апреля 2017 года, с положениями Кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры ознакомлен 13 января 2017 года.

Характеризуется положительно. Дисциплинарных взысканий не имеет.

Содержание дисциплинарной жалобы

Как указано в решении КДКП, прокурор осуществлял процессуальное руководство в уголовном производстве, в котором лицу инкриминировали, в частности, завладение имуществом (ч. 4 ст. 191 УК) и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК).

В ходе расследования прокурор исходил из того, что после выделения части материалов в отдельное уголовное производство срок досудебного расследования по другим эпизодам начал исчисляться заново. Вместе с тем суды пришли к противоположному выводу, установив, что срок досудебного расследования истек 10 августа 2024 года.

Дополнительно суд обратил внимание на то, что определениями Сумского апелляционного суда от 2 сентября и 14 октября, вынесенными при рассмотрении апелляционных жалоб защитника подозреваемого на определения следственных судей Ахтырского горрайонного суда Сумской области от 13 августа о применении меры пресечения в виде домашнего ареста и от 15 августа об отстранении подозреваемого от занимаемой должности, уже было установлено, что срок досудебного расследования по уголовному производству истек 10 августа включительно.

Учитывая изложенное, суд признал необоснованными доводы прокурора о том, что первоначальное уголовное производство после выделения отдельных эпизодов в другое уголовное производство, по которым лицу было сообщено о подозрении, превращается в уголовное производство, в котором лицу о подозрении не сообщалось. Наличие указанных обстоятельств не свидетельствует о том, что лицо не приобрело статус подозреваемого именно в первоначальном уголовном производстве.

В ноябре 2024 года Ахтырский горрайонный суд Сумской области закрыл уголовное производство на основании пункта 10 части первой статьи 284 УПК Украины в связи с истечением сроков досудебного расследования. В мае 2025 года Полтавский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Постановляя это определение, Полтавский апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил и исследовал обстоятельства истечения сроков досудебного расследования по уголовному производству, а потому обжалуемое решение является законным и обоснованным.

Прокурор обжаловал судебные решения в Верховный Суд. Кассационное производство было открыто, однако на момент принятия дисциплинарного решения его рассмотрение продолжалось.

Объяснения прокурора

Константин Волохатых отметил, что не согласен с такими выводами суда, поскольку, по его мнению, судами первой и апелляционной инстанций не были надлежащим образом учтены особенности движения материалов уголовного производства, сообщения о подозрении по отдельным уголовным правонарушениям, а также выделения материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство.

Также он отметил, что его процессуальная деятельность в уголовном производстве не может быть основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Что сказали в Комиссии

В Комиссии отметили, что прокурор при исчислении процессуальных сроков по уголовному производству неправильно определил конечную дату срока досудебного расследования и вопреки требованиям уголовного процессуального законодательства не направил обвинительный акт в суд в установленный законом срок.

КДКП пришла к выводу, что Константин Волохатых нарушил требования статьи 19 Закона Украины «О прокуратуре», статей 2, 7, 28, 36, 219, 283 УПК Украины, статей 5, 15 Кодекса, то есть совершил дисциплинарный проступок, ответственность за который предусмотрена пунктом 1 части первой статьи 43 Закона Украины «О прокуратуре», и имеются основания для привлечения его к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Комиссия отметила, что действия и бездействие прокурора относятся к продолжающемуся правонарушению, а потому днем начала совершения дисциплинарного проступка следует считать 11 августа 2024 года, то есть день, следующий за днем истечения установленного законом срока для направления обвинительного акта в суд, и несовершение прокурором соответствующего действия. В дальнейшем продолжающееся правонарушение продолжалось, в частности, 19 ноября 2024 года — в день вынесения Ахтырским горрайонным судом Сумской области при участии прокурора определения о закрытии уголовного производства на основании пункта 10 части первой статьи 284 УПК Украины. После этого его совершение продолжилось подачей прокурором 26 ноября 2024 года апелляционной жалобы и вынесением при его участии 26 мая 2025 года Полтавским апелляционным судом решения об оставлении без изменений определения суда первой инстанции о закрытии уголовного производства. В дальнейшем продолжающееся правонарушение продолжилось подачей им 19 августа 2025 года кассационной жалобы, что является днем завершения совершения дисциплинарного проступка.

Следовательно, установленный законодательством срок для принятия Комиссией решения о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности не истек.

Выбирая вид дисциплинарного взыскания, Комиссия учла его положительную характеристику, характер проступка, степень вины, которая зависела исключительно от его действий и умысла, и пришла к выводу о возможности наложения на него взыскания в виде выговора. В результате прокурору решили объявить выговор.

Решение КДКП может быть обжаловано в административный суд или в Высший совет правосудия в течение одного месяца.

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