Трагедия на реке в Житомире — водитель катера получил приговор за гибель двух женщин

Фигурант дела, находясь на базе отдыха, взял на лодку 6 пассажиров, среди которых был несовершеннолетний ребенок.

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Житомирский районный суд признал виновным мужчину, который управлял моторным катером во время прогулки по реке Тетерев, завершившейся гибелью двух пассажирок. Его осудили за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Обстоятельства дела

Согласно с материалами № 278/6153/24, трагедия произошла 22 сентября 2024 года возле городского пляжа в Гидропарке Житомира. На борту моторного катера находились семь человек, среди которых был несовершеннолетний ребенок. Во время движения судно перевернулось, в результате чего погибли две женщины.

Согласно материалам дела, водитель допустил ряд нарушений правил эксплуатации маломерных судов. В частности, на борту отсутствовали спасательные средства, не были обеспечены надлежащие условия безопасности для пассажиров, а также была превышена допустимая пассажировместимость судна — вместо пяти человек на катере находились шестеро пассажиров.

Кроме того, судно не прошло своевременный технический осмотр, а обвиняемый не имел лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Также в приговоре указано, что мужчину обвиняли в перевозке пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

По материалам суда, во время движения одна из пассажирок, сидевшая слева и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, потеряла равновесие и упала на судоводителя. Это вызвало резкий крен судна, после чего катер перевернулся.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и заявил о искреннем раскаянии. Он сообщил, что имеет удостоверение судоводителя и проходил соответствующее обучение, однако не знал, что эксплуатация судна без действующего технического осмотра запрещена.

По словам обвиняемого, он считал, что общий вес пассажиров не превышает допустимую норму, а признаков алкогольного опьянения у них не заметил. Также он отметил, что не предлагал пассажирам спасательные жилеты, ограничившись предупреждением не вставать во время движения и держаться за поручни.

Муж одной из погибших сообщил суду, что обвиняемый добровольно возместил материальный и моральный ущерб, выплатив 10 тысяч долларов. В связи с этим семья не имеет к нему претензий.

В то же время дочь и сын другой погибшей заявили, что не получили от обвиняемого искренних извинений и не увидели его раскаяния. Они просили суд назначить ему наказание в виде лишения свободы и удовлетворить гражданский иск.

Прокурор, со своей стороны, отметил, что с учетом неосторожного характера преступления, признания вины и частичного возмещения причиненного ущерба исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества.

Что решил суд

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

В течение этого времени осужденный обязан не совершать новых уголовных правонарушений, периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и работы, а также не покидать территорию Украины без согласования с уполномоченным органом.

Кроме того, суд обязал мужчину выплатить по 300 тысяч гривен моральной компенсации детям одной из погибших женщин.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на озере Свитязь в усиленном режиме патрулирует водная полиция в выходные дни и во время массовых мероприятий, в частности фестивалей, когда на водоемах находится наибольшее количество людей. Наиболее распространенным нарушением является отсутствие спасательных жилетов при катании на катамаранах, лодках и сапбордах.

Часть отдыхающих объясняет это тем, что не знала об обязательном использовании спасательных жилетов. Среди нарушителей — как молодежь, так и люди старшего возраста. Штраф за такое нарушение составляет 425 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма увеличивается до 850 гривен.