Трагедия на реке в Житомире — водитель катера получил приговор за гибель двух женщин
Житомирский районный суд признал виновным мужчину, который управлял моторным катером во время прогулки по реке Тетерев, завершившейся гибелью двух пассажирок. Его осудили за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Обстоятельства дела
Согласно с материалами № 278/6153/24, трагедия произошла 22 сентября 2024 года возле городского пляжа в Гидропарке Житомира. На борту моторного катера находились семь человек, среди которых был несовершеннолетний ребенок. Во время движения судно перевернулось, в результате чего погибли две женщины.
Согласно материалам дела, водитель допустил ряд нарушений правил эксплуатации маломерных судов. В частности, на борту отсутствовали спасательные средства, не были обеспечены надлежащие условия безопасности для пассажиров, а также была превышена допустимая пассажировместимость судна — вместо пяти человек на катере находились шестеро пассажиров.
Кроме того, судно не прошло своевременный технический осмотр, а обвиняемый не имел лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Также в приговоре указано, что мужчину обвиняли в перевозке пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
По материалам суда, во время движения одна из пассажирок, сидевшая слева и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, потеряла равновесие и упала на судоводителя. Это вызвало резкий крен судна, после чего катер перевернулся.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и заявил о искреннем раскаянии. Он сообщил, что имеет удостоверение судоводителя и проходил соответствующее обучение, однако не знал, что эксплуатация судна без действующего технического осмотра запрещена.
По словам обвиняемого, он считал, что общий вес пассажиров не превышает допустимую норму, а признаков алкогольного опьянения у них не заметил. Также он отметил, что не предлагал пассажирам спасательные жилеты, ограничившись предупреждением не вставать во время движения и держаться за поручни.
Муж одной из погибших сообщил суду, что обвиняемый добровольно возместил материальный и моральный ущерб, выплатив 10 тысяч долларов. В связи с этим семья не имеет к нему претензий.
В то же время дочь и сын другой погибшей заявили, что не получили от обвиняемого искренних извинений и не увидели его раскаяния. Они просили суд назначить ему наказание в виде лишения свободы и удовлетворить гражданский иск.
Прокурор, со своей стороны, отметил, что с учетом неосторожного характера преступления, признания вины и частичного возмещения причиненного ущерба исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества.
Что решил суд
Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком три года.
В течение этого времени осужденный обязан не совершать новых уголовных правонарушений, периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и работы, а также не покидать территорию Украины без согласования с уполномоченным органом.
Кроме того, суд обязал мужчину выплатить по 300 тысяч гривен моральной компенсации детям одной из погибших женщин.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на озере Свитязь в усиленном режиме патрулирует водная полиция в выходные дни и во время массовых мероприятий, в частности фестивалей, когда на водоемах находится наибольшее количество людей. Наиболее распространенным нарушением является отсутствие спасательных жилетов при катании на катамаранах, лодках и сапбордах.
Часть отдыхающих объясняет это тем, что не знала об обязательном использовании спасательных жилетов. Среди нарушителей — как молодежь, так и люди старшего возраста. Штраф за такое нарушение составляет 425 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма увеличивается до 850 гривен.
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