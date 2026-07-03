Штрафы на воде: за что отдыхающим придется заплатить до 850 гривен

На озере Свитязь в усиленном режиме патрулирует водная полиция в выходные и во время массовых мероприятий, в частности фестивалей, когда на водоемах больше людей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На озере Свитязь водная полиция Волыни в течение июня составила около 20 административных материалов за нарушение правил безопасности на воде. Как сообщил исполняющий обязанности начальника сектора водной полиции Владимир Бричук, наиболее распространённым нарушением является отсутствие спасательных жилетов во время катания на катамаранах, лодках и сапах.

Часть отдыхающих объясняет это тем, что не знала об обязательности использования жилетов. Среди нарушителей — как молодёжь, так и люди старшего возраста.

Штраф за такое нарушение составляет 425 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма увеличивается до 850 гривен.

В усиленном режиме водная полиция патрулирует акваторию в выходные дни и во время массовых мероприятий, в частности фестивалей, когда количество отдыхающих на воде существенно возрастает.

Также фиксируются случаи употребления алкоголя во время нахождения на плавсредствах, а также заплывы за пределы разрешённых зон без средств безопасности.

Из-за ограниченного количества личного состава (в секторе работает всего три сотрудника) полностью охватить все локации постоянно сложно. В то же время он отмечает, что по сравнению с прошлым годом отдыхающие чаще используют спасательные жилеты благодаря профилактической работе и штрафам, однако нарушения всё ещё фиксируются даже после инструктажей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», летний отдых не освобождает от обязанности соблюдать требования законодательства. Во время отдыха на пляжах, у водоёмов, в лесах и других местах отдыха ответственность может наступать за нарушение норм Кодекса Украины об административных правонарушениях, Водного кодекса Украины, законодательства о благоустройстве, природно-заповедном фонде, пожарной безопасности и других нормативно-правовых актов.