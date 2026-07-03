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Штрафи на воді: за що відпочиваючим доведеться заплатити до 850 гривень

21:45, 3 липня 2026
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На озері Світязь посиленому режимі патрулює водна поліція у вихідні та під час масових заходів, зокрема фестивалів, коли на водоймах найбільше людей.
Штрафи на воді: за що відпочиваючим доведеться заплатити до 850 гривень
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На озері Світязь водна поліція Волині протягом червня склала близько 20 адміністративних матеріалів за порушення правил безпеки на воді. Як повідомив виконувач обов’язків начальника сектору водної поліції Володимир Бричук, найпоширенішим порушенням є відсутність рятувальних жилетів під час катання на катамаранах, човнах і сапах.

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Частина відпочивальників пояснює це тим, що не знала про обов’язковість використання жилетів. Серед порушників — як молодь, так і люди старшого віку.

Штраф за таке порушення становить 425 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума зростає до 850 гривень.

У посиленому режимі водна поліція патрулює акваторію у вихідні дні та під час масових заходів, зокрема фестивалів, коли кількість відпочивальників на воді суттєво зростає.

Також фіксуються випадки вживання алкоголю під час перебування на плавзасобах, а також запливи за межі дозволених зон без засобів безпеки.

Через обмежену кількість особового складу (у секторі працює лише троє працівників) повністю охопити всі локації постійно складно. Водночас він зазначає, що порівняно з минулим роком відпочивальники частіше використовують рятувальні жилети завдяки профілактичній роботі та штрафам, однак порушення все ще фіксуються навіть після інструктажів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», літній відпочинок не звільняє від обов'язку дотримуватися вимог законодавства. Під час відпочинку на пляжах, біля водойм, у лісах та інших місцях відпочинку відповідальність може наставати за порушення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, законодавства про благоустрій, природно-заповідний фонд, пожежну безпеку та інших нормативно-правових актів. 

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Джерело: фото: misto.media
поліція штраф вода

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