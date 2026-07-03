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ВРП працює над удосконаленням дисциплінарних процедур стосовно суддів — Рахункова палата

15:40, 3 липня 2026
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Вища рада правосуддя також посилює гарантії безперервного функціонування.
ВРП працює над удосконаленням дисциплінарних процедур стосовно суддів — Рахункова палата
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Вища рада правосуддя ініціювала законодавчі зміни для забезпечення безперервного функціонування інституції, працює над удосконаленням порядку здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів, розпочала реалізацію заходів із формування повноважного складу ВРП. Про це повідомила Рахункова палата.

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«Ці та інші кроки здійснюються на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту відповідності на тему «Забезпечення засад функціонування судової влади», який охоплював 2022-2023 роки», - йдеться у заявіть.

У Рахунковій палаті нагадали, під час аудиту було встановлено, що діяльність ВРП після звільнення низки її членів була фактично заблокована. Також аудитори засвідчили брак фінансового забезпечення діяльності судів, дефіцит кадрів та зростання кількості нерозглянутих справ.

Для усунення виявлених аудитом недоліків Рахункова палата надала ВРП 12 рекомендацій. На додаток до заходів, про які повідомлялося раніше, Вища рада правосуддя звернулася до профільного комітету Верховної Ради України із пропозиціями щодо вдосконалення законодавства, посилення гарантій незалежності суддів та зміцнення інституційної спроможності ВРП.

Також до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики направлено проєкт змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо забезпечення безперервного функціонування ВРП у повноважному складі.

У Рахунковій палаті зазначили, що водночас ВРП продовжує роботу над удосконаленням дисциплінарних процедур стосовно суддів. Після отримання спільного висновку Венеційської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи триває опрацювання відповідних законопроєктів.

ВРП також забезпечила проведення організаційної підготовки з’їзду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ для обрання членів ВРП.

Із 12 наданих рекомендацій наразі виконано десять, виконання ще двох рекомендацій розпочато. Рахункова палата продовжить здійснювати моніторинг та аналіз стану їх виконання та інформуватиме громадськість про результати.

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