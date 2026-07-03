  1. В Україні

Нацкомісія посилює контроль за IT-системами на ринках капіталу за стандартами ЄС

23:30, 3 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанії детально звітуватимуть Комісії не лише про програмне забезпечення, а й про те, в якій країні воно зареєстроване, якими хмарними сервісами користуються та де розміщені їхні сервери, як захищені системи і чи використовують автоматизовані боти.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що повністю оновлює правила контролю за комп’ютерними програмами, які використовують професійні учасники ринків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вони створені за європейськими стандартами — на основі Регламенту ЄС про цифрову стійкість (DORA). Після громадських обговорень рішення передадуть на реєстрацію в Мін’юст.

Зазначається, що компанії детально звітуватимуть Комісії не лише про програмне забезпечення, а й про те, в якій країні воно зареєстроване, якими хмарними сервісами користуються та де розміщені їхні сервери, як захищені системи і чи використовують автоматизовані боти.

«Також компанії мають негайно повідомляти про хакерські атаки, збої в програмах та про виявлені в системах підсанкційні програми, заборонені Держспецзв’язком.

Це потрібно для того, щоб Комісія могла контролювати дотримання санкційного законодавства, безпеку фінансових даних та мінімізувати наслідки будь-яких масштабних збоїв чи кібератак», - йдеться у заяві.

Попередні правила були затверджені ще у 2012 році, з того часу технології суттєво змінилися (з’явилися «хмари», мобільні додатки, великі мовні моделі та автоматизовані боти), тому старий контроль уже не працював, як слід.

Прозвітувати потрібно буде протягом 90 днів після того, як нові правила запрацюють, а потім щорічно до 1 лютого. Якщо у компанії зміниться або оновиться програмне забезпечення, про це також потрібно буде повідомити Комісію протягом місяця.

Інформацію потрібно буде подавати онлайн через інформаційних агентів або напряму до Комісії у форматі XML-файлів, завірених електронним підписом.

«Надати свої зауваження та пропозиції можна до 27 липня 2026 року на електронну адресу Департаменту інформаційних технологій Комісії: [email protected].

Коли пропозиції опрацюють та остаточно затвердять, рішення передадуть на реєстрацію до Міністерства юстиції України», - додали у Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС акції

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП отримує право «полювання» на суддів: дисциплінарні справи зможуть відкривати без скарг, а розсекречені НСРД стануть підставою для звільнення суддів

Законопроєкт щодо вдосконалення процедур ВРП обіцяє зробити дисциплінарну практику передбачуваною та сталою: які пастки готує документ для суддів та як він розширює «автономію» Вищої ради правосуддя.

Рятувальник ДСНС дізнався про неправильний розрахунок грошового забезпечення після запиту адвоката: що вирішив ВС

Отримання додаткової інформації про розрахунок грошового забезпечення саме по собі не поновлює тримісячний строк звернення до суду.

Чи можуть відмовити у наданні адміністративної послуги через розбіжності в електронних реєстрах: що каже закон

Розбіжності між державними електронними реєстрами не є автоматичною підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, а державний орган зобов’язаний самостійно перевірити інформацію та діяти в межах закону.

Якщо в одному провадженні кілька злочинів, примирення з потерпілим не допоможе — Верховний Суд

Верховний Суд роз'яснив, коли стаття 46 КК про примирення з потерпілим не може бути застосована.

Гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств хочуть розширити, але у Раді побоюються її комерційного використання

Законопроєкт пропонує дозволити стратегічним підприємствам отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу, однак у парламенті вважають, що окремі його положення потребують додаткового уточнення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]