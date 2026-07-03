Нацкомісія посилює контроль за IT-системами на ринках капіталу за стандартами ЄС

Компанії детально звітуватимуть Комісії не лише про програмне забезпечення, а й про те, в якій країні воно зареєстроване, якими хмарними сервісами користуються та де розміщені їхні сервери, як захищені системи і чи використовують автоматизовані боти.

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що повністю оновлює правила контролю за комп’ютерними програмами, які використовують професійні учасники ринків.

Вони створені за європейськими стандартами — на основі Регламенту ЄС про цифрову стійкість (DORA). Після громадських обговорень рішення передадуть на реєстрацію в Мін’юст.

Зазначається, що компанії детально звітуватимуть Комісії не лише про програмне забезпечення, а й про те, в якій країні воно зареєстроване, якими хмарними сервісами користуються та де розміщені їхні сервери, як захищені системи і чи використовують автоматизовані боти.

«Також компанії мають негайно повідомляти про хакерські атаки, збої в програмах та про виявлені в системах підсанкційні програми, заборонені Держспецзв’язком.

Це потрібно для того, щоб Комісія могла контролювати дотримання санкційного законодавства, безпеку фінансових даних та мінімізувати наслідки будь-яких масштабних збоїв чи кібератак», - йдеться у заяві.

Попередні правила були затверджені ще у 2012 році, з того часу технології суттєво змінилися (з’явилися «хмари», мобільні додатки, великі мовні моделі та автоматизовані боти), тому старий контроль уже не працював, як слід.

Прозвітувати потрібно буде протягом 90 днів після того, як нові правила запрацюють, а потім щорічно до 1 лютого. Якщо у компанії зміниться або оновиться програмне забезпечення, про це також потрібно буде повідомити Комісію протягом місяця.

Інформацію потрібно буде подавати онлайн через інформаційних агентів або напряму до Комісії у форматі XML-файлів, завірених електронним підписом.

«Надати свої зауваження та пропозиції можна до 27 липня 2026 року на електронну адресу Департаменту інформаційних технологій Комісії: [email protected].

Коли пропозиції опрацюють та остаточно затвердять, рішення передадуть на реєстрацію до Міністерства юстиції України», - додали у Комісії.

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