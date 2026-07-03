ВАКС обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд визначив народному депутату Миколі Тищенку заставу у 10 млн грн та зобов'язав носити електронний браслет.

фото: Суспільне

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень народному депутату Миколі Тищенку. Внести визначену суму він повинен не пізніше ніж через п'ять днів із моменту ухвалення рішення.

У НАБУ повідомили, що на Тищенка покладено низку процесуальних обов'язків:

- прибувати до детективів, прокурорів та суду;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Усі покладені судом обов'язки діятимуть протягом двох місяців.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», САП та НАБУ повідомили про підозру Миколі Тищенку. За версією слідства, у 2023 році він просив у особи, яку вважав організатором мережі кол-центрів, 1 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на невтручання в її діяльність та сприяння усуненню конкурентів, однак коштів так і не отримав.

Крім того, депутату інкримінують легалізацію 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною та внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації.

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