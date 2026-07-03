ВАКС избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд определил народному депутату Николаю Тищенко залог в 10 млн. грн. и обязал носить электронный браслет.

фото: Суспильне

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Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен. Внести указанную сумму он должен не позднее чем через пять дней с момента вынесения судебного решения.

В НАБУ сообщили, что на Тищенко возложен ряд процессуальных обязанностей:

являться по вызову детективов, прокуроров и суда;

не покидать пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать об изменении места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Все возложенные судом обязанности будут действовать в течение двух месяцев.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», САП и НАБУ сообщили Николаю Тищенко о подозрении. По версии следствия, в 2023 году он просил у лица, которого считал организатором сети колл-центров, 1 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на невмешательство в его деятельность и содействие в устранении компаний-конкурентов, однако так и не получил этих средств.

Кроме того, депутату инкриминируют легализацию 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения с бывшей супругой, а также внесение недостоверных сведений в ежегодную декларацию.

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