ВСП получает право «охоты» на судей: дисциплинарные дела смогут открывать без жалоб, а рассекреченные НСРД станут основанием для увольнения судей

Законопроект по совершенствованию процедур ВСП обещает сделать дисциплинарную практику предсказуемой и устойчивой: какие ловушки готовит документ для судей и как он расширяет «автономию» Высшего совета правосудия.

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Пока Украина ведет переговоры о вступлении в Европейский Союз и обязалась реформировать систему судейской ответственности, в Верховной Раде зарегистрирован очередной законопроект, который, по замыслу авторов, должен приблизить украинское законодательство к европейским стандартам. Документ направлен на выполнение рекомендаций GRECO и устранение пробелов, которые позволяли судьям избегать дисциплинарной ответственности путем выхода в отставку. Разбираемся, что действительно предлагает зарегистрированная инициатива.

Проект № 15374 предлагает существенно расширить и детализировать статью 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей», а соответственно расширить перечень оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Больше оснований для привлечения

Наиболее масштабные изменения касаются пункта 3, который теперь содержит исчерпывающий и конкретизированный перечень действий, порочащих звание судьи или подрывающих авторитет правосудия. В него предлагается включить:

внепроцессуальное общение с целью влияния на рассмотрение дела или создания впечатления такого влияния;

управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от освидетельствования на состояние опьянения, а также пренебрежительное общение с сотрудниками полиции;

совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола;

проявление неуважения к коллегам-судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям и другим лицам в зале суда;

добровольное признание оккупации территорий Украины, поддержка агрессии РФ, создание условий для подчинения оккупационному режиму или попытки получить граждаство государства-агрессора;

существенное изменение сути судебного решения под видом исправления описки;

действия, направленные на завладение чужим имуществом, попытки приобрести иностранное гражданство или занять должности в органах власти иностранных государств;

совершение процессуальных действий, которые по своей сути являются имитацией и имеют недобросовестную цель.

Уточняется основание относительно отсутствия мотивов в решении. Теперь дисциплинарным проступком будет считаться неуказание мотивов выводов суда касательно существенных обстоятельств дела, а также мотивов принятия или отклонения существенных аргументов участников дела. Ранее норма ограничивалась лишь «аргументами сторон по сути спора».

Декларирование и проверка состояния

Законопроект предлагает уточнить основания дисциплинарной ответственности за нарушение правил декларирования. В частности, ответственность будет наступать в случае, если задекларированные сведения будут отличаться от достоверных более чем на 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В то же время одной из ключевых новелл является расширение полномочий Высшего совета правосудия. Проектом предлагается дополнить статью 106 новой частью, которая предоставляет Дисциплинарным палатам ВСП право самостоятельно устанавливать факты нарушений в декларациях на основании исследованных доказательств, независимо от того, проводило ли Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) полную проверку декларации и к каким выводам оно пришло.

Фактически это означает, что результаты или даже отсутствие полной проверки НАПК не будут препятствовать ВСП рассматривать вопрос о дисциплинарной ответственности судьи за недостоверное декларирование.

Ответственность за вмешательство

Судья обязан сообщить о случае вмешательства, содержащем признаки преступления, в течение десяти дней (раньше было пять) в соответствующий правоохранительный орган. Если же вмешательство совершено другим судьей без признаков криминала, но с признаками дисциплинарного проступка — сообщение должно быть направлено в ВСП.

Полномочия на административных должностях

Вводится ответственность за умышленное или вследствие грубой небрежности неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий на административной должности, например, председателя суда, если это привело к существенному нарушению прав участников процесса или препятствованию правосудию.

Высший совет правосудия получит право инициировать дела

Проект закона существенно расширяет круг субъектов, которые могут инициировать дисциплинарное производство в отношении судьи, что делает систему более проактивной.

Если действующая норма предусматривает начало производства преимущественно по жалобе или по инициативе Дисциплинарной палаты/ВККС, то новая редакция статьи 42 Закона о ВСП добавляет к этому перечню заключение дисциплинарного инспектора, обращение члена ВСП и решение самого Высшего совета правосудия.

Дисциплинарный инспектор, Высший совет правосудия или член ВСП получают право инициировать вопрос об открытии дела по собственной инициативе, если во время осуществления своих полномочий обнаружат обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении судьей проступка.

Решение ВСП об инициировании дела принимается на заседании большинством от ее состава и должно быть мотивированным. После этого материалы передаются дисциплинарному инспектору для проверки.

Член ВСП, по инициативе которого было открыто дело, не принимает участия в голосовании при принятии окончательного решения по этому делу.

Автономия дисциплинарного доказывания: использование НСРД без привязки к стадии уголовного производства

Предложенные изменения существенно расширяют доказательную базу, которую Высший совет правосудия может использовать в дисциплинарных производствах в отношении судей.

Во время осуществления дисциплинарного производства дисциплинарные инспекторы и Дисциплинарные палаты ВСП получают право использовать материалы уголовного производства для установления обстоятельств, которые могут быть основанием для привлечения судьи к ответственности.

Закон прямо позволяет привлекать рассекреченные материалы негласных следственных (розыскных) действий. Это значительно усиливает позицию ВСП, который и сегодня использует НСРД, полученные в ходе следственных действий, как основу для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Использование этих материалов разрешается независимо от стадии и результатов уголовного производства. Это означает, что ВСП может уволить судью на основании доказательств из уголовного дела, даже если приговор суда еще не вынесен или производство было закрыто по другим основаниям.

Законопроект устанавливает ограничение: материалы уголовных дел и НСРД могут быть использованы только при условии, что они не содержат очевидных признаков существенного нарушения прав и свобод человека.

Отдельно отмечается, что дисциплинарные производства, в которых приведены сведения о действиях судьи, являющихся предметом уголовного производства, подлежат первоочередному (приоритетному) рассмотрению.

Реформа системы обжалования решений

Один из главных фокусов проекта — устранение барьеров для обжалования решений Дисциплинарных палат.

Наиболее существенным изменением является исключение требования о получении жалобщиком разрешения Дисциплинарной палаты на обжалование ее решения. Это предоставляет жалобщику безусловное право на апелляцию в полный состав ВСП.

Кроме судьи и жалобщика, право на обжалование решения Дисциплинарной палаты в Высший совет правосудия теперь получают:

дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия — докладчик;

член ВСП, который был инициатором открытия этого дела;

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), если производство было начато по ее обращению.

В рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной палаты не принимают участия члены ВСП, которые непосредственно голосовали за обжалуемое решение. Ранее запрет касался всех членов соответствующей Дисциплинарной палаты.

Проект вводит понятие приоритетных производств, которые должны рассматриваться в первую очередь:

Начатые по обращению ВККС. В отношении судей, вопрос перевода которых рассматривается по результатам конкурса. Дела, где следствием может быть увольнение судьи (за нарушение присяги, несовместимость и т.д.). Дела, вызвавшие значительный общественный интерес. Дела относительно действий судьи, которые являются предметом уголовного производства.

Также уточняется процедура подготовки дела: дисциплинарный инспектор готовит заключение в течение 30 дней со дня открытия дела и направляет его копию судье и жалобщику. Член ВСП — докладчик после получения заключения имеет 15 дней на проверку и назначение дела к рассмотрению. Если этот срок превышен более чем на 30 дней, другой член палаты или инспектор может самостоятельно внести предложение о назначении дела к рассмотрению.

Блокирование отставки: судья не сможет уйти до завершения производства

Предлагаются и изменения в статьи 55 и 116 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которые должны сделать невозможным использование отставки для избежания дисциплинарной или иной юридической ответственности.

Во-первых, предлагается увеличить срок рассмотрения заявления судьи об отставке с одного до шести месяцев.

Во-вторых, Высший совет правосудия будет обязан остановить рассмотрение такого заявления, если в отношении судьи:

продолжается дисциплинарное производство, по результатам которого может быть применено увольнение с должности;

сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения — до вступления в законную силу обвинительного или оправдательного приговора либо закрытия уголовного производства;

рассматривается дело о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства.

Документ предлагает ряд изменений, которые непосредственно повлияют как на судей, так и на работу Высшего совета правосудия.

Кроме того, судьи, в отношении которых применено строгое выговор или временное отстранение от осуществления правосудия и такое взыскание еще не погашено, не смогут участвовать в конкурсах на другие должности или претендовать на перевод в другой суд.

Для Высшего совета правосудия законопроект детализирует работу Службы дисциплинарных инспекторов. В частности, определяется порядок доработки заключений дисциплинарных инспекторов, на которую отводится десять рабочих дней, а также вводится запрет повторно возвращать материалы на доработку.

Также предлагается изменить порядок отбора членов ВСП. Этический совет должен будет рекомендовать как минимум двух кандидатов на каждую вакантную должность. Если такого количества кандидатов нет, конкурс будет объявляться повторно.

Возможные риски

Несмотря на направленность законопроекта на выполнение рекомендаций GRECO и приближение законодательства к европейским стандартам, отдельные положения могут вызвать дискуссии.

В частности, детализация дисциплинарных оснований, связанных с нарушением правил судейской этики или проявлением неуважения, хотя и делает закон более определенным, в то же время оставляет пространство для различного толкования этих понятий во время дисциплинарного производства.

Еще одним дискуссионным нововведением является предоставление ВСП права самостоятельно устанавливать нарушения в декларациях независимо от результатов проверок НАПК. Это потенциально может привести к различным выводам двух государственных органов относительно одних и тех же обстоятельств.

Роль Высшего совета правосудия существенно трансформируется в сторону большей проактивности и независимости в осуществлении дисциплинарной функции. Если раньше ВСП в значительной степени зависел от внешних жалоб или выводов других органов, то новые изменения превращают его в орган, способный самостоятельно выявлять и наказывать нарушения.

ВСП перестает быть только «адресатом» жалоб. Проект предоставляет право инициировать дисциплинарное производство непосредственно членам ВСП, дисциплинарным инспекторам или самому Совету как коллегиальному органу.

Как следствие, ВСП переходит от реагирования на жалобы к возможности самостоятельно запускать дисциплинарные производства. Любая информация, полученная членом ВСП во время выполнения полномочий, может стать основанием для открытия дела по собственной инициативе.

Закон позволяет ВСП использовать в дисциплинарных делах материалы уголовных производств, включая рассекреченные материалы НСРД. Даже если уголовное дело еще не дошло до приговора, ВСП может использовать эти доказательства для увольнения судьи. Это усиливает карательную функцию, так как стандарты доказывания в дисциплинарном процессе обычно менее жесткие, чем в уголовном.

Законопроект убирает «фильтр», который требовал от жалобщика разрешения ВСП на обжалование решения Дисциплинарной палаты. Это означает, что любое решение об отказе в наказании судьи теперь может быть легче обжаловано в полный состав ВСП, что создает дополнительное давление на судей, так как дело реже будет «закрываться» на первом этапе.

Хотя официальная цель реформы — сделать дисциплинарную практику «предсказуемой и устойчивой» для вступления в ЕС, технически она предоставляет ВСП больше автономных инструментов для инициирования и доказывания проступков. Возможность игнорировать выводы НАПК, использовать материалы НСРД и блокировать отставки на полгода значительно расширяет арсенал ВСП именно как органа, осуществляющего репрессивную дисциплинарную функцию в отношении судейского корпуса.

В то же время большинство предложенных изменений еще должны пройти парламентское рассмотрение. Окончательное содержание документа может существенно измениться между первым и вторым чтением, поэтому предложенные новеллы пока не являются окончательными.

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