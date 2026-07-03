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Военнослужащему «Азова», освобожденному из плена, инкриминируют сотрудничество с РФ в колонии: сообщено о подозрении

15:18, 3 июля 2026
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ГБР сообщает о передаче информации о украинских пленных россиянам.
Военнослужащему «Азова», освобожденному из плена, инкриминируют сотрудничество с РФ в колонии: сообщено о подозрении
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Военнослужащего отдельного отряда специального назначения «Азов» НГУ подозревают в сотрудничестве с администрацией российской колонии во время пребывания в плену и передаче данных о других украинских военнопленных. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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По данным следствия, после попадания в плен в 2022 году военнослужащий якобы выражал намерение вступить в ЧВК «Вагнер», однако был возвращен в Украину во время обмена пленными.

Следователи установили, что, стремясь получить более снисходительное отношение, подозреваемый передавал представителям рф информацию об украинских военнопленных, в частности о начальнике медицинской службы «Азова», его служебной деятельности и другие сведения. После этого, по материалам дела, к украинскому офицеру систематически применяли физическое насилие, пытки и другие формы жестокого обращения, что в конечном итоге привело к его смерти.

Основанием для сообщения о подозрении стали показания освобожденных из плена украинских военнослужащих, а также результаты следственных действий и экспертиз.

Действия военнослужащего квалифицированы по:

  • ч. 3 ст. 431 УК Украины — совершение военнослужащим, находящимся в плену, действий, направленных во вред другим военнопленным, с целью обеспечения снисходительного отношения к себе со стороны врага;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 УК Украины — пособничество в пытках;
  • ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины — покушение на коллаборационную деятельность.

Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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