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Військовому «Азову», звільненому з полону, інкримінують співпрацю з РФ у колонії: повідомлено про підозру

15:18, 3 липня 2026
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ДБР повідомляє про передачу інформації про українських полонених росіянам.
Військовому «Азову», звільненому з полону, інкримінують співпрацю з РФ у колонії: повідомлено про підозру
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Військовослужбовця окремого загону спеціального призначення «Азов» НГУ підозрюють у співпраці з адміністрацією російської колонії під час перебування в полоні та передачі даних про інших українських військовополонених. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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За даними слідства, після потрапляння в полон у 2022 році військовий нібито висловлював намір вступити до ПВК «Вагнер», однак був повернутий в Україну під час обміну полоненими.

Слідчі встановили, що, прагнучи отримати поблажливе ставлення, підозрюваний передавав представникам рф інформацію про українських військовополонених, зокрема про начальника медичної служби «Азову», його службову діяльність та інші відомості. Після цього, за матеріалами справи, до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катування та інші форми жорстокого поводження, що зрештою призвело до його смерті.

Підставою для підозри стали показання звільнених із полону українських військовослужбовців, а також результати слідчих дій та експертиз.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за:

  • ч. 3 ст. 431 КК України — вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого ставлення до себе з боку ворога;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 КК України — пособництво у катуванні;
  • ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 КК України — замах на колабораційну діяльність.

Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

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Нацгвардія армія війна полон ДБР підозрюваний

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