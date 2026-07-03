Карпати хочуть закрити для позашляховиків: чому джипінг став проблемою, які обмеження вже діють і що можуть змінити

Закон уже забороняє проїзд механічного транспорту територіями природно-заповідного фонду України, однак цього виявилося недостатньо — у Карпатах пропонують повністю заборонити джипінг поза дорогами загального користування.

Фото: mukachevo.net

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Останніми роками в Україні дедалі частіше порушують питання захисту природно-заповідного фонду від неконтрольованого пересування позашляхової техніки. Особливу увагу привертає ситуація в Українських Карпатах, де поїздки позашляховиками, квадроциклами та ендуро-мотоциклами заповідними територіями стали причиною численних конфліктів між прихильниками екстремального відпочинку, туристами, місцевими громадами та природоохоронцями.

Через негативний вплив на довкілля держава вже посилила законодавчі обмеження, екологічні служби активізували контроль, а громадськість закликає запровадити ще жорсткіші правила.

Що таке джипінг

Джипінг — це вид активного відпочинку, який передбачає пересування позашляховиками, квадроциклами, баггі, ендуро-мотоциклами та іншою технікою підвищеної прохідності бездоріжжям. Такі маршрути часто проходять лісами, полонинами, гірськими схилами, берегами річок, болотами та іншими природними територіями, зокрема й тими, що мають природоохоронний статус.

Втім, якщо прихильники джипінгу розглядають його як різновид екстремального туризму, то екологи попереджають, що такі поїздки можуть призводити до руйнування ґрунтів, пошкодження рослинності, порушення природних оселищ диких тварин та деградації унікальних екосистем.

Законодавство вже посилили

Ще у 2025 році Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4188-IX, спрямований на посилення охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Документ запровадив низку важливих змін для захисту українських заповідників.

Зокрема, законом встановлено заборону на проїзд механічних транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду. Виняток зроблено лише для доріг загального користування, якими дозволено рух відповідно до законодавства.

Крім цього, документ розширив класифікацію природоохоронних територій, доповнивши її новими категоріями — «мікологічний заказник» та «мікологічна пам'ятка природи». Такі зміни покликані забезпечити ефективніший захист рідкісних видів грибів та їх природних оселищ.

Фактично закон став ще одним кроком до посилення контролю за діяльністю, яка може завдати шкоди природним комплексам.

Екоінспекція посилює контроль за джипінгом

Після набуття чинності законодавчих змін Державна екологічна інспекція України та адміністрації національних природних парків отримали доручення значно активізувати боротьбу з незаконним джипінгом.

Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, інспектори мають проводити посилені рейдові перевірки, оперативно реагувати на повідомлення громадян, перевіряти всі факти можливих порушень на територіях природно-заповідного фонду, а також аналізувати інформацію, яка з'являється у соціальних мережах.

У відомстві наголошують, що використання позашляхової техніки у природних екосистемах не можна розглядати як безпечний вид активного відпочинку. Наслідки таких поїздок можуть бути критичними для довкілля.

Зокрема, джипінг:

руйнує верхній шар ґрунту та знищує рослинний покрив;

сприяє замуленню й забрудненню річок, струмків та озер;

пришвидшує ерозійні процеси на гірських схилах;

порушує природні місця існування диких тварин;

завдає шкоди рідкісним та особливо вразливим природним комплексам.

Найбільшої шкоди зазнають високогірні райони Карпат, заболочені місцевості, прибережні екосистеми та озера, де природне відновлення відбувається дуже повільно.

За порушення вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України» винні особи можуть нести дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

У Міністерстві підкреслюють, що навіть одноразовий проїзд техніки по заповідній території здатний залишити сліди, які природа відновлюватиме десятиліттями, а в окремих випадках завдані зміни можуть виявитися незворотними.

Уряд закликають повністю заборонити джипінг у Карпатах

Паралельно із вже чинними обмеженнями в Україні пропонують зробити правила ще жорсткішими.

Зокрема, ініціатори нової петиції виступають за повну заборону використання позашляховиків, квадроциклів, баггі, ендуро-мотоциклів та іншої техніки підвищеної прохідності поза дорогами загального користування на територіях природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

На думку авторів ініціативи, неконтрольовані заїзди такої техніки поступово руйнують унікальні гірські екосистеми, погіршують стан рослинного та тваринного світу, пришвидшують деградацію природних ландшафтів і створюють додаткові ризики для туристів, які користуються пішохідними маршрутами.

Окрім повної заборони джипінгу у заповідних територіях, пропонується суттєво посилити відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, удосконалити систему державного контролю та одночасно визначити перелік винятків для службового, аварійного й господарського транспорту, використання якого є обґрунтованим.

Попри десятки звернень, покараних водіїв немає

Водночас офіційна статистика свідчить, що проблема залишається актуальною, а реальних випадків притягнення порушників до відповідальності поки що фактично немає.

За інформацією Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, наданою у відповідь на запит «УП. Життя», протягом 2025 року та першого півріччя 2026 року правоохоронці отримали 15 повідомлень про пересування позашляховиків і квадроциклів територіями національних природних парків Українських Карпат.

Із них шість звернень надійшли упродовж 2025 року, ще дев'ять — лише за перші шість місяців 2026-го, що свідчить про зростання кількості повідомлень щодо можливих порушень.

Попри це, жодного водія за результатами розгляду таких звернень до відповідальності не притягнули.

Також у поліції повідомили, що протягом зазначеного періоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися відомості за статтею 252 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне знищення або пошкодження територій чи об'єктів природно-заповідного фонду у зв'язку з фактами так званого джипінгу.

Таким чином, попри посилення законодавства, активізацію контролю з боку екологічних органів та збільшення кількості звернень громадян, питання ефективного покарання порушників залишається відкритим.

Саме тому екологи та природоохоронці наполягають на подальшому посиленні механізмів контролю і відповідальності, щоб унеможливити знищення унікальних природних територій України.

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