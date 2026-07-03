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Сейм Польщі підтримав заборону смартфонів у початкових школах та дитсадках

15:24, 3 липня 2026
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Водночас закон передбачає низку винятків.
Сейм Польщі підтримав заборону смартфонів у початкових школах та дитсадках
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У Польщі сейм підтримав заборону на використання мобільних телефонів учнями початкових шкіл. Депутати ухвалили зміни до Закону про освіту. Також була підтримана, зокрема, поправка партії «Право і справедливість», яка поширює заборону і на дитячі садки. Про це повідомляє Польське радіо.

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Міністерка освіти Барбара Новацька перед голосуванням заявила, що заборона мобільних телефонів у початкових школах не стане проблемою для навчальних закладів. За її словами, понад 50 відсотків шкіл уже самостійно розробили та запровадили такі обмеження.

Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, телефон можна буде використовувати, якщо вчитель визнає його необхідним для навчального процесу, якщо учневі потрібно терміново зв’язатися з батьками, для контролю стану здоров’я або у разі безпосередньої загрози життю чи здоров’ю.

Заступник міністра цифровізації Міхал Граматика заявив, що введення заборони на використання смартфонів у школах є кроком у правильному напрямку.

Нові правила мають набути чинності 1 вересня. Тепер законопроєкт розгляне Сенат Польщі.

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Польща школа

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