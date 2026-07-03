У Львові зупинили рух тролейбуса через «гранату» на дорозі

Вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини та встановили його характеристики.

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У Львові на вулиці Зеленій водій тролейбуса виявив на проїжджій частині підозрілий предмет, схожий на гранату.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, водій вчасно зупинив транспорт перед небезпечною ділянкою та оперативно евакуював пасажирів.

На місце викликали правоохоронців та вибухотехніків. Первинно предмет планували вилучити для подальшого знешкодження, однак після огляду фахівці встановили, що це не бойова граната, а піротехнічний виріб.

Предмет вилучили для подальшої утилізації.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік кинув гранату в бік поліцейських.

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