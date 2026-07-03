Во Львове остановили движение троллейбуса из-за «гранаты» на дороге

Взрывотехники изъяли предмет из проезжей части и установили его характеристики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове на улице Зеленой водитель троллейбуса обнаружил на проезжей части подозрительный предмет, похожий на гранату.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, водитель своевременно остановил транспорт перед опасным участком и оперативно эвакуировал пассажиров.

На место вызвали правоохранителей и взрывотехников. Первоначально предмет планировали изъять для дальнейшего обезвреживания, однако после осмотра специалисты установили, что это не боевая граната, а пиротехническое изделие.

Предмет изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина бросил гранату в сторону полицейских.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.