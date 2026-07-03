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Во Львове остановили движение троллейбуса из-за «гранаты» на дороге

22:54, 3 июля 2026
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Взрывотехники изъяли предмет из проезжей части и установили его характеристики.
Во Львове остановили движение троллейбуса из-за «гранаты» на дороге
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Во Львове на улице Зеленой водитель троллейбуса обнаружил на проезжей части подозрительный предмет, похожий на гранату.

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Как сообщил мэр города Андрей Садовый, водитель своевременно остановил транспорт перед опасным участком и оперативно эвакуировал пассажиров.

На место вызвали правоохранителей и взрывотехников. Первоначально предмет планировали изъять для дальнейшего обезвреживания, однако после осмотра специалисты установили, что это не боевая граната, а пиротехническое изделие.

Предмет изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина бросил гранату в сторону полицейских.

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