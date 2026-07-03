Элитные квартиры, дачи и земля: в Одессе разоблачили схему с недвижимостью на 18 млн гривен с участием адвоката
В Одессе правоохранители разоблачили схему незаконного завладения недвижимостью. По данным следствия, к ней был причастен адвокат, а вместе с ним действовали частный нотариус, государственный регистратор и подконтрольные лица.
По данным Офиса Генерального прокурора, участники схемы незаконно переоформили восемь объектов недвижимости в Одессе общей стоимостью почти 18 млн грн по состоянию на 2019 год. Среди имущества — три квартиры площадью от 155 до 280 кв. м, две дачи на Большом Фонтане, паркоместо и два земельных участка.
По данным следствия, организатором схемы был 32-летний одесский адвокат, который привлек к незаконной деятельности частного нотариуса, государственного регистратора и двух подконтрольных лиц.
Чтобы лишить владелицу права собственности на недвижимость, по версии следствия, использовались поддельные подписи, фиктивные договоры ипотеки и купли-продажи, документы о внесении имущества в уставный капитал предприятий, а также технические паспорта и заключения БТИ.
В дальнейшем незаконно полученную недвижимость неоднократно переоформляли между подконтрольными компаниями, чтобы создать видимость ее законного происхождения. По данным следствия, для этого использовали четыре предприятия, три из которых имели признаки фиктивности, а еще одно было зарегистрировано за границей.
Также, по данным следствия, к схеме привлекали безработных граждан, которые за небольшое вознаграждение становились формальными директорами и учредителями предприятий и подписывали сфальсифицированные документы. Частный нотариус удостоверяла поддельные документы и подписи, а государственный регистратор вносил ложные сведения о смене собственников и регистрировал незаконно отчужденное имущество на подконтрольные компании.
Адвокату, нотариусу и государственному регистратору сообщили о подозрении. По ходатайству прокуратуры организатора схемы взяли под стражу.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Буковине правоохранители разоблачили 34-летнего адвоката и двух его сообщников, которые в течение июля–декабря 2025 года ввезли в Украину восемь транспортных средств — внедорожники, микроавтобусы и грузовики общей стоимостью более 4,2 млн грн.
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