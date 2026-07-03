  1. В Украине

Элитные квартиры, дачи и земля: в Одессе разоблачили схему с недвижимостью на 18 млн гривен с участием адвоката

19:44, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Организовал схему 32-летний одесский адвокат, который привлек к делу частного нотариуса, государственного регистратора, а также двух подконтрольных лиц.
Элитные квартиры, дачи и земля: в Одессе разоблачили схему с недвижимостью на 18 млн гривен с участием адвоката
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители разоблачили схему незаконного завладения недвижимостью. По данным следствия, к ней был причастен адвокат, а вместе с ним действовали частный нотариус, государственный регистратор и подконтрольные лица.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Офиса Генерального прокурора, участники схемы незаконно переоформили восемь объектов недвижимости в Одессе общей стоимостью почти 18 млн грн по состоянию на 2019 год. Среди имущества — три квартиры площадью от 155 до 280 кв. м, две дачи на Большом Фонтане, паркоместо и два земельных участка.

По данным следствия, организатором схемы был 32-летний одесский адвокат, который привлек к незаконной деятельности частного нотариуса, государственного регистратора и двух подконтрольных лиц.

Чтобы лишить владелицу права собственности на недвижимость, по версии следствия, использовались поддельные подписи, фиктивные договоры ипотеки и купли-продажи, документы о внесении имущества в уставный капитал предприятий, а также технические паспорта и заключения БТИ.

В дальнейшем незаконно полученную недвижимость неоднократно переоформляли между подконтрольными компаниями, чтобы создать видимость ее законного происхождения. По данным следствия, для этого использовали четыре предприятия, три из которых имели признаки фиктивности, а еще одно было зарегистрировано за границей.

Также, по данным следствия, к схеме привлекали безработных граждан, которые за небольшое вознаграждение становились формальными директорами и учредителями предприятий и подписывали сфальсифицированные документы. Частный нотариус удостоверяла поддельные документы и подписи, а государственный регистратор вносил ложные сведения о смене собственников и регистрировал незаконно отчужденное имущество на подконтрольные компании.

Адвокату, нотариусу и государственному регистратору сообщили о подозрении. По ходатайству прокуратуры организатора схемы взяли под стражу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Буковине правоохранители разоблачили 34-летнего адвоката и двух его сообщников, которые в течение июля–декабря 2025 года ввезли в Украину восемь транспортных средств — внедорожники, микроавтобусы и грузовики общей стоимостью более 4,2 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура адвокат Одесса подозреваемый недвижимость

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП получает право «охоты» на судей: дисциплинарные дела смогут открывать без жалоб, а рассекреченные НСРД станут основанием для увольнения судей

Законопроект по совершенствованию процедур ВСП обещает сделать дисциплинарную практику предсказуемой и устойчивой: какие ловушки готовит документ для судей и как он расширяет «автономию» Высшего совета правосудия.

Спасатель ГСЧС узнал о неправильном расчете денежного обеспечения после запроса адвоката: что решил ВС

Получение дополнительной информации о расчете денежного обеспечения само по себе не восстанавливает трехмесячный срок обращения в суд.

Могут ли отказать в предоставлении административной услуги из-за разногласий в электронных реестрах: что говорит закон

Разногласия между государственными электронными реестрами не являются автоматическим основанием для отказа в предоставлении административной услуги, а государственный орган обязан самостоятельно проверить информацию и действовать в рамках закона.

Если в одном производстве несколько преступлений, примирение с потерпевшим не поможет — Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда статья 46 УК о примирении с потерпевшим не может быть применена.

Гуманитарную помощь для стратегических предприятий хотят расширить, но в Раде опасаются ее коммерческого использования

Законопроект предлагает разрешить стратегическим предприятиям получать пожарную технику в качестве гуманитарной помощи, однако в парламенте считают, что отдельные его положения требуют дополнительного уточнения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]