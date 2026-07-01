Адвокат с Буковины подозревается в организации схемы ввоза авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ

Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, организаторы создали три благотворительных фонда и оформили их на знакомых.

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На Буковине правоохранители разоблачили 34-летнего адвоката и двух его сообщников, которые в июле-декабре 2025 года завезли в Украину 8 транспортных средств — внедорожники, микроавтобусы и грузовики общей стоимостью более 4,2 млн грн.

Как сообщает Офис Генерального прокурора Украины, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей, участники схемы зарегистрировали три благотворительные организации на подставных лиц. Через эти структуры транспорт оформлялся как гуманитарная помощь.

После ввоза в Украину автомобили не использовались по заявленному назначению и передавались третьим лицам для личного использования либо хозяйственной деятельности.

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры всем фигурантам сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде залога — более 260 тыс. грн для каждого.

По инкриминируемой статье предусмотрено наказание до 11 лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на Львовщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые ввозили подержанные автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооружённых сил Украины, а затем продавали их через онлайн-площадки. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

При пересечении границы Украины участники схемы декларировали автомобили как гуманитарную помощь для Вооружённых сил Украины. Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, они подавали в таможенные органы документы с недостоверными данными и получали льготный режим ввоза.