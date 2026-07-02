Блэкауты не оправдали пропуск срока по делу о выплате денежного обеспечения: Верховный Суд отказал воинской части

Само по себе военное положение, отключения электроэнергии и технические ошибки в подсистеме «Электронный суд» не являются автоматически уважительными причинами для восстановления срока на апелляционное обжалование.

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Практика восстановления процессуальных сроков во время военного положения остается одной из наиболее актуальных для государственных органов, воинских частей и других участников судебных процессов.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда в постановлении от 25 июня 2026 года по делу № 120/13414/25 рассмотрел вопрос восстановления срока на апелляционное обжалование судебного решения в связи со ссылками на технический сбой в «Электронном суде», военное положение, отключения электроэнергии и перебои со связью.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в суд с иском к воинской части о признании противоправным бездействия по неначислению и невыплате денежного обеспечения, а также об обязании произвести его перерасчет с применением положений постановления Кабинета Министров Украины № 704.

Винницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск, признал противоправным бездействие воинской части по непроведению перерасчета денежного обеспечения и обязал осуществить соответствующие выплаты.

Воинская часть подала апелляционную жалобу с пропуском установленного законом тридцатидневного срока. Объясняя причины пропуска, она указала, что апелляционная жалоба была сформирована и подписана в подсистеме «Электронный суд», однако из-за технической ошибки не была направлена в суд. Также ответчик ссылался на длительные отключения электроэнергии и интернета, вызванные массированными ударами по энергетической инфраструктуре Украины во время военного положения.

Седьмой апелляционный административный суд признал приведенные причины неуважительными, отказал в восстановлении срока и не открыл апелляционное производство.

Не согласившись с таким решением, воинская часть обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривает возможность восстановления пропущенного процессуального срока только в случае его пропуска по уважительным причинам. Суд восстанавливает или продлевает процессуальный срок, если признает причину его пропуска уважительной.

Суд напомнил, что правовой институт сроков обращения в административный суд за защитой нарушенного права не содержит исчерпывающего, детально описанного перечня причин или критериев их определения.

Вместо этого закон вводит оценочные, качественные параметры определения таких причин — они должны быть уважительными, реальными или непреодолимыми и объективно исключать возможность соблюдения процессуального срока.

Суд обратил внимание, что сама по себе ссылка на техническую ошибку не подтверждает существование объективного препятствия.

ВС отметил, что ни заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование, ни кассационная жалоба не раскрывают сути ошибки, которая, по утверждению ответчика, объективно препятствовала своевременному обжалованию решения суда первой инстанции.

Проанализировав работу подсистемы «Электронный суд», Верховный Суд указал, что именно статус документа подтверждает факт его подачи.

ВС отметил, что надлежащим подтверждением того, что соответствующее заявление, в том числе апелляционная жалоба, было подано в соответствующий суд, является изменение его статуса с «Черновик» на «Отправлено», а затем — на «Зарегистрировано», что свидетельствует о регистрации такого заявления в информационной системе документооборота суда с присвоением ему индивидуального входящего номера.

Поэтому Суд установил, что апелляционная жалоба оставалась в статусе, свидетельствующем о ее неподаче, а ответчик не проверил, была ли она фактически направлена в суд.

ВС указал, что ответчик не мог не осознавать, что жалоба не была подана / доставлена в суд апелляционной инстанции. Ответчик также не привел объективных причин, которые препятствовали бы ему убедиться в том, что статус заявления (апелляционной жалобы) изменился после его подписания и отправки.

Относительно доводов о военном положении, отключениях электроэнергии и перебоях со связью

Суд подчеркнул, что введение на территории Украины военного положения не приостанавливает течение процессуальных сроков по судебным делам. Само по себе это обстоятельство без надлежащего обоснования через призму невозможности в конкретных условиях реализовать процессуальные права и обязанности участника дела, а также без подтверждения соответствующими допустимыми доказательствами, не может служить основанием для восстановления пропущенного процессуального срока.

Сам факт введения военного положения на территории Украины не может быть безусловным и достаточным основанием для признания уважительными причин пропуска процессуального срока государственным органом (субъектом властных полномочий) при отсутствии соответствующих обоснований и доказательств того, каким именно образом военное положение повлияло на работу этого государственного органа.

Верховный Суд также напомнил, что при оценке уважительности причин пропуска срока необходимо учитывать совокупность конкретных обстоятельств, среди которых местонахождение стороны, наличие боевых действий, продолжительность пропущенного срока, поведение участника процесса и принятие им разумных мер для своевременного обращения в суд.

Оценивая поведение воинской части в данном деле, Суд согласился с выводами апелляционной инстанции и указал, что причины, по которым ответчик пропустил срок на апелляционное обжалование, носили организационный характер и не относятся к объективным препятствиям для обращения в суд.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу воинской части без удовлетворения, а определение апелляционного суда — без изменений.

Суд подтвердил, что технические ошибки в «Электронном суде», отключения электроэнергии или общие ссылки на военное положение без надлежащих доказательств не являются основанием для восстановления срока на апелляционное обжалование. Необходимо доказать наличие реальных и объективных препятствий, которые сделали невозможным своевременное обращение в суд.

Дополнительно читайте о другом постановлении ВС, в котором Суд рассмотрел, является ли отпуск адвоката уважительной причиной неявки в суд.