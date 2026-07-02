Блекаути не виправдали пропуск строку у справі про виплату грошового забезпечення: Верховний Суд відмовив військовій частині

Сам по собі воєнний стан, відключення електроенергії та технічні помилки в підсистемі «Електронний суд» не є автоматично поважними причинами для поновлення строку на апеляційне оскарження.

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Практика щодо поновлення процесуальних строків під час воєнного стану залишається однією з найбільш актуальних для державних органів, військових частин та інших учасників судових процесів.

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду у постанові від 25 червня 2026 року у справі № 120/13414/25 розглянув питання поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення у зв'язку з посиланнями на технічний збій в «Електронному суді», воєнний стан, відключення електроенергії та перебої зі зв'язком.

Обставини справи

Військовослужбовець звернувся до суду з позовом до військової частини про визнання протиправною бездіяльності щодо ненарахування та невиплати грошового забезпечення, а також про зобов'язання провести його перерахунок із застосуванням положень постанови Кабінету Міністрів України №704.

Вінницький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов, визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо непроведення перерахунку грошового забезпечення та зобов'язав здійснити відповідні виплати.

Військова частина подала апеляційну скаргу із пропуском установленого законом тридцятиденного строку. Пояснюючи причини пропуску, вона зазначала, що апеляційну скаргу було сформовано та підписано в підсистемі «Електронний суд», однак через технічну помилку її не було направлено до суду. Також відповідач посилався на тривалі відключення електроенергії та інтернету, спричинені масованими ударами по енергетичній інфраструктурі України під час воєнного стану.

Сьомий апеляційний адміністративний суд визнав наведені причини неповажними, відмовив у поновленні строку та не відкрив апеляційне провадження.

Не погодившись із таким рішенням, військова частина звернулася з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Позиція Верховного Суду

ВС вказав, що КАС України передбачає можливість поновлення пропущеного процесуального строку лише у разі його пропуску з поважних причин. Суд поновлює або продовжує процесуальний строк, якщо визнає поважною причину пропуску цього строку.

Суд нагадав, що правовий інститут строків звернення до адміністративного суду за захистом свого порушеного права не містить вичерпного, детально описаного переліку причин чи критеріїв їх визначення.

Натомість закон запроваджує оцінні, якісні параметри визначення таких причин — вони повинні бути поважними, реальними або непереборними і об'єктивно нездоланними на час плину строків звернення до суду.

Суд звернув увагу, що сама по собі вказівка на технічну помилку не підтверджує існування об'єктивної перешкоди.

ВС зазначив, що ані заява про поновлення строку на апеляційне оскарження, ані касаційна скарга не розкриває суті помилки, яка, за доводами відповідача, об'єктивно перешкоджала йому своєчасно оскаржити рішення суду першої інстанції.

Проаналізувавши роботу підсистеми «Електронний суд», Верховний Суд зазначив, що саме статус документа підтверджує факт його подання.

ВС вказав, що належним підтвердженням того, що відповідну заяву, зокрема й апеляційну скаргу, було подано до відповідного суду є зміна її статусу з «Чернетка» на «Відправлено», а в кінцевому результаті — на «Зареєстровано», що свідчить про реєстрацію такої заяви в інформаційній системі документообігу суду з присвоєнням їй індивідуального вхідного номера.

Тому Суд встановив, що апеляційна скарга залишалася у статусі, який свідчив про її неподання, а відповідач не перевірив, чи була вона фактично направлена до суду.

ВС вказав, що відповідач не міг не усвідомлювати, що її не було подано / доставлено до суду апеляційної інстанції. Відповідач також не наводить об'єктивних причин, які б перешкоджали йому впевнитися в тому, що статус заяви (апеляційної скарги) змінився після її підписання й надсилання.

Щодо доводів про воєнний стан, відключення електроенергії та перебої зі зв'язком

Суд наголосив, що введення на території України воєнного стану не зупиняє перебіг процесуальних строків у судових справах, сама по собі ця обставина, без належного її обґрунтування крізь призму неможливості ситуативного (в конкретних умовах) виконання процесуальних прав і обов'язків учасника справи, й підтвердження її належними й допустимими доказами, не може слугувати підставою для поновлення пропущеного процесуального строку.

Лише факт введення воєнного стану на території України не може слугувати безумовною та достатньою підставою для визнання поважними причин пропуску процесуального строку для органу державної влади (суб'єкта владних повноважень), за відсутності відповідних обґрунтувань та доказів того, як саме введення воєнного стану вплинуло на роботу цього державного органу.

Верховний Суд також нагадав, що під час оцінки поважності причин пропуску строку необхідно враховувати сукупність конкретних обставин, серед яких місцезнаходження сторони, наявність бойових дій, тривалість пропущеного строку, поведінку учасника процесу та вжиття ним розумних заходів для своєчасного звернення до суду.

Оцінюючи поведінку військової частини у цій справі, Суд погодився з висновками апеляційної інстанції та зазначив, що причини, з яких відповідач пропустив строк на апеляційне оскарження, мали організаційний характер і не належать до об'єктивних перешкод для звернення до суду.

Таким чином, Верховний Суд залишив касаційну скаргу військової частини без задоволення, а ухвалу апеляційного суду — без змін.

Суд підтвердив, що технічні помилки в «Електронному суді», відключення світла чи загальні посилання на воєнний стан без належних доказів не є підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження. Потрібно довести наявність реальних і об'єктивних перешкод, які унеможливили своєчасне звернення до суду.

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