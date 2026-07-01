Строк служби під час мобілізації хочуть обмежити: 24 місяці для 50+ і 36 місяців для інших

Українці закликають уряд розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт, який визначить максимальну тривалість військової служби за мобілізацією, незалежно від місця виконання обов’язків.

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Громадяни звернулися до Кабінету Міністрів із вимогою невідкладно розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про встановлення чітких граничних строків військової служби за призовом під час мобілізації. На їхню думку, право на звільнення в запас має залежати виключно від загальної тривалості служби під час дії воєнного стану, а не від того, чи проходить військовослужбовець службу в зоні бойових дій або в тилових підрозділах.

На сайті Кабінету Міністрів зареєстровано відповідну петицію «Про встановлення граничних строків військової служби під час воєнного стану (24 місяці для осіб від 50 років та 36 місяців для інших) незалежно від місця дислокації (фронт та тил)».

Автори звернення наголошують, що тривале перебування на військовій службі незалежно від місця виконання обов’язків призводить до морального та фізичного виснаження, а тому потребує чіткого правового врегулювання.

У петиції пропонується:

Встановити граничний строк служби 24 місяці — для військовослужбовців віком від 50 років, незалежно від місця виконання завдань (фронт або тил).

Встановити граничний строк служби 36 місяців — для всіх інших категорій військовослужбовців, також незалежно від місця проходження служби.

Зараховувати до загального строку служби весь період мобілізації — з моменту призову або підписання контракту.

Розробити механізм планової демобілізації та ротації — із заміною військових новими мобілізованими без втрати боєздатності ЗСУ.

Автори петиції закликають уряд врахувати права військовослужбовців і якнайшвидше врегулювати це питання на законодавчому рівні.

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