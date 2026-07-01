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Срок службы при мобилизации хотят ограничить: 24 месяца для лиц старше 50 лет и 36 месяцев для остальных

16:43, 1 июля 2026
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Украинцы призывают правительство разработать и внести в Верховную Раду законопроект, который определит максимальную продолжительность военной службы при мобилизации, независимо от места несения службы.
Срок службы при мобилизации хотят ограничить: 24 месяца для лиц старше 50 лет и 36 месяцев для остальных
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Граждане обратились в Кабинет Министров с требованием безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об установлении четких предельных сроков военной службы по призыву во время мобилизации. По их мнению, право на увольнение в запас должно зависеть исключительно от общей продолжительности службы во время действия военного положения, а не от того, проходит ли военнослужащий службу в зоне боевых действий или в тыловых подразделениях.

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На сайте Кабинета Министров зарегистрирована соответствующая петиция «Об установлении предельных сроков военной службы во время военного положения (24 месяца для лиц от 50 лет и 36 месяцев для остальных) независимо от места дислокации (фронт и тыл)».

Авторы обращения подчеркивают, что длительное пребывание на военной службе независимо от места выполнения обязанностей приводит к моральному и физическому истощению, а потому требует четкого правового регулирования.

В петиции предлагается:

• Установить предельный срок службы в 24 месяца — для военнослужащих в возрасте от 50 лет, независимо от места выполнения задач (фронт или тыл).
• Установить предельный срок службы в 36 месяцев — для всех остальных категорий военнослужащих, также независимо от места прохождения службы.
• Зачислять в общий срок службы весь период мобилизации — с момента призыва или подписания контракта.
• Разработать механизм плановой демобилизации и ротации — с заменой военнослужащих новыми мобилизованными без потери боеспособности ВСУ.

Авторы петиции призывают правительство учесть права военнослужащих и как можно скорее урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

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