Имеют ли право ТЦК останавливать авто вне блокпоста: что говорит закон

Остановка авто ТЦК и полицией: где предел полномочий во время военного положения – это можно.

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С начала полномасштабного вторжения во многих городах Украины были установлены блокпосты для проверки военно-учетных документов и выявления ДРГ. За это время произошли изменения в законодательстве и вопрос о том, кто имеет право останавливать транспортные средства во время военного положения, сегодня является одним из наиболее дискуссионных.

Особенно часто оно возникает в ситуациях, когда автомобиль останавливают вне стационарных блокпоста, а проверку документов проводят представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместе с полицией. «Судебно-юридическая газета» разъясняет, являются ли такие действия законными, кто и при каких условиях имеет право останавливать транспорт.

Кто имеет право останавливать автомобили

Согласно постановлению Кабмина 1455, блокпост – усиленный контрольно-пропускной пункт, который по решению военного командования временно устанавливается на входе/выходе (въезде/выезде) на территорию/с территории, где введено военное положение и установлен особый режим (за исключением государственной границы).

Сразу отметим, что в Украине всеобщее правило остается неизменным: право останавливать транспортные средства принадлежит исключительно Национальной полиции. Это прямо предусмотрено Законом Украины "О Национальной полиции". Именно полицейские могут инициировать остановку автомобиля и потребовать у водителя документы. Все основания для такой остановки определены законом и не могут применяться произвольно.

В то же время в период военного положения полиция действует с учетом специального правового режима, установленного Законом Украины «О правовом режиме военного положения». Дополнительно, порядок работы на блокпостах и ​​осуществление отдельных проверок регулируется постановлениями Кабинета Министров №1455 и №1456. Из этого следует, что право на проведение проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан предоставлено также соответствующим уполномоченным лицам СБУ, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил.

Роль ТЦК при проверках

Закон не дает ТЦК самостоятельного права останавливать транспортные средства. Их функция заключается в другом – проверке военно-учетных документов граждан, уточнении учетных данных и выполнении мер мобилизации. То есть представители ТЦК могут присутствовать при проверках, но только в составе соответствующих групп вместе с полицией или другими уполномоченными лицами. Самостоятельно останавливать авто они не могут.

Важно: инициировать остановку может только полиция, а не ТЦК.

Блокпосты и мобильные проверки: что разрешено законом

В период военного положения проверки транспорта могут производиться на блокпостах. Их порядок регулируется правительственными постановлениями, определяющими, что на таких объектах уполномоченные лица имеют право:

1) на блокпостах:

проверку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус личности;

проверку документов, необходимых для перевозки груза (документов на транспортное средство, документов на груз, путевого листа и т.п.);

проведение осмотра транспортного средства и груза (товара) о соответствии документам на груз (товар);

задержание лиц, транспортных средств, груза (товара), проведение их досмотра и передачу их уполномоченным представителям правоохранительных органов;

временное ограничение (запрет) движения транспортных средств и лиц;

2) вне блокпостов:

выявление нарушения установленного порядка перемещения лиц, транспортных средств, грузов (товаров) на территорию, где установлен особый режим;

задержание лиц, транспортных средств, груза (товара), проведение их досмотра и передачу их уполномоченным представителям правоохранительных органов.

Однако важным условием является законность самого блокпоста. Он должен быть создан в установленном порядке и функционировать на основании решения уполномоченных органов военного управления или военной администрации.

Отдельную дискуссию вызывают так называемые «мобильные блокпосты». Постановление №1455 определяет порядок работы на блокпостах: уполномоченные лица могут проверять документы граждан и проводить осмотр авто и вещей, но только при условии, что есть соответствующий приказ военной администрации о создании блокпоста и определении лиц, обладающих такими полномочиями. Постановление №1456 также регулирует работу блокпостов, в том числе тех, которые могут устанавливаться в пределах населенных пунктов. В законодательстве Украины нет четкого определения этого понятия как отдельной формы блокпоста. Поэтому в правоприменительной практике часто возникают вопросы относительно их правового статуса и границ полномочий работающих там лиц.

Можно ли не останавливаться по требованию вне блокпоста

Если транспортное средство останавливают вне официального блокпоста, то ключевое значение имеет то, кто именно требует остановки. Если это полицейский – водитель обязан выполнить требование, поскольку невыполнение может влечь административную ответственность.

Если же требование об остановке предъявляет неуполномоченное лицо без участия полиции, правовая ситуация становится более сложной и может потребовать отдельной оценки обстоятельств, в том числе наличия законных оснований для таких действий.

Какая ответственность может наступить для водителя

В случае невыполнения требования об остановке чаще всего речь идет об административной ответственности. Обычно оформляются материалы о том, что водитель не выполнил законное требование об остановке транспортного средства. После этого составляются соответствующие документы для дальнейшего разбирательства.

В большинстве случаев такие ситуации ограничиваются административной процедурой без дальнейших серьезных последствий, но каждый случай оценивается индивидуально.

Лица, совершившие уголовные или административные правонарушения, задерживаются в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Что делать водителю, если авто остановили представители ТЦК

В ситуации, когда транспортное средство останавливается и начинается проверка документов, водителю важно действовать спокойно и в рамках закона.

Рекомендуемый алгоритм действий выглядит следующим образом:

Уточнить, кто именно производит остановку и проверку. Водитель имеет право спросить, какое должностное лицо остановило транспорт и на каком основании. Попросить предъявить служебные документы. Уполномоченные лица должны подтвердить свои полномочия. Выяснить правовое основание остановки. Важно понимать, есть ли законная причина для проверки именно в этой ситуации. Фиксировать события. По возможности следует вести видеозапись общения для защиты своих прав при споре. Вызвать полицию в случае конфликта. Если есть признаки превышения полномочий или препятствования движению, целесообразно вызвать полицию.

Если водитель был доставлен в ТЦК. Отдельные ситуации возникают, когда гражданина не просто останавливают, а доставляют в территориальный центр комплектования. В таком случае юристы советуют действовать максимально осторожно и фиксировать все процессуальные действия. Человек имеет право на правовую помощь и может обратиться к адвокату. На практике встречаются разные сценарии: в части случаев после проверки граждане получают повестку и покидают ТЦК, в других – продолжаются дополнительные административные процедуры по уточнению учетных данных.

Законодательство Украины четко разграничивает полномочия: останавливать транспортные средства имеет право полиция, в то время как ТЦК не наделены такими функциями. Их роль ограничивается проверкой военно-учетных документов в рамках установленных процедур.

В период военного положения эти процессы часто происходят совместно с полицией и другими структурами, однако даже в таких условиях все действия должны осуществляться исключительно в рамках закона. Для водителей ключевым остается понимание своих прав, спокойное поведение и фиксация всех действий должностных лиц в случае спорных ситуаций.

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