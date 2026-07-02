Почему семьи военнослужащих вынуждены отдельно оформлять каждую государственную выплату: анализ законодательства

Украинское законодательство гарантирует военнослужащим и их семьям широкий спектр социальной поддержки, однако большинство таких гарантий реализуются через отдельные процедуры, заявления и пакеты документов.

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Полномасштабное вторжение потребовало от государства массово увеличить структуру социального обеспечения для военных и их семей. В настоящее время украинское законодательство разрешает десятки разных видов денег, компенсаций, льгот, пенсионных выплат и привилегий. Введение этих мер имело целью помочь тем, кто служит государству, и их семьям в случае ранения, исчезновения, попадания в плен или смерти военнослужащего.

Но за распространением гарантий стоит другой аспект системы – почти все выплаты имеют отдельный процесс оформления, отдельные документы с соответствующими сроками и разные распорядители бюджетных средств. В итоге семья военнослужащего частенько обязана проходить бессчетные независящие процедуры, независимо от того, как они соединены, в случае одного действия.

Можно ли такую ​​модель считать социально справедливой?

Закон не дает на это однозначного ответа. Но текущий анализ его законодательства показывает, как хорошо работает система государственной поддержки. Статья 1 Конституции Украины определяет Украину как социальное и правовое государство и согласно ее конституции: военная социальная защита становится конституционной обязанностью. Одним из приложений является предоставление государственных гарантий социального благосостояния граждан.

Непосредственно право на социальную защиту закреплено в статье 46 Конституции Украины, гарантирующей гражданам право на социальную защиту, включающее право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам, а также в старости и других случаях, предусмотренных законом.

Отдельные гарантии для военнослужащих определены Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» №2011-XII. Именно этот закон устанавливает государственные гарантии материального, медицинского, пенсионного и социального обеспечения военнослужащих и членов семей.

В частности, статья 9 Закона № 2011-XII определяет, что государство гарантирует военнослужащим достаточный уровень денежного довольствия, который должен учитывать характер службы, ее сложность, интенсивность и риски.

«Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное, денежное и другие виды обеспечения в объеме, отвечающем условиям военной службы, стимулирует закрепление квалифицированных военных кадров.

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере труда и социальной политики, другие центральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией разрабатывают и вносят в установленном порядке предложения по денежному довольствию военнослужащих», – говорится в тексте Закона.

Денежное довольствие – это не одна выплата

Согласно статье 9 Закона № 2011-XII и приказу Министерства обороны Украины № 260 от 7 июня 2018 года, система денежного довольствия включает три большие группы выплат.

Первая – ежемесячные основные выплаты. К ним относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Конкретно они сформировывают базисный уровень дохода военнослужащего.

Вторая группа – ежемесячные дополнительные выплаты. Это всевозможные надбавки, доплаты, повышение должностных окладов, премии, вознаграждения за особенности прохождения службы, выполнение задач в сфере кибербезопасности и другие виды материального стимулирования.

Третья категория – единовременные выплаты, которые назначаются в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств или прохождения службы. К ним относятся различные вознаграждения и материальная помощь. Таким образом, даже понятие «денежное довольствие» фактически объединяет целую систему различных выплат, каждая из которых имеет собственные основания для начисления.

Отдельный порядок почти для каждой помощи

Анализ Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины, утвержденного приказом МОУ № 260, показывает, что большинство социальных выплат регулируются отдельными разделами документа.

К примеру, пособие для оздоровления выплачивается по одному алгоритму. Согласно разделу XXIII приказа № 260, он может быть начислен во время ежегодного отпуска или даже без убытия в отпуск, если военнослужащий подал соответствующий рапорт, а командир издал приказ. Размер пособия равен месячному денежному обеспечению.

«Денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим в случае выбытия их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска или без выбытия в отпуск на основании приказа командира воинской части, а командиру – на основании приказа высшего командира (начальника) с указанием в нем суммы.

Военнослужащим, уволенным с военной службы, которые имели ли право на денежную помощь для оздоровления и не получили ее в течение года, выплата этой помощи осуществляется на основании приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части, в котором объявляется о ее выплате», – говорится в Приказе Минобороны.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов уже имеет другой порядок. В 2026 году ее выплата производится в соответствии с поручением Министра обороны Украины от 6 января 2026 года № 38/уд и раздела XXIV приказа № 260.

При этом право на такую ​​помощь возникает только при определенных обстоятельствах. Например, в случае установления инвалидности вследствие ранения, рождения ребенка, смерти близких родственников, длительного лечения, онкологического заболевания или пребывания члена семьи в плену или статусе пропавшего без вести. И даже в этих случаях помощь не назначается автоматически. Необходимо подтвердить наличие соответствующих оснований документами, а решение принимается после прохождения установленной процедуры.

Именно такое построение системы вызывает все больше вопросов не только у военнослужащих, но и у юристов. Ведь фактически каждая социальная гарантия существует как отдельный механизм, требующий отдельного обращения, собственного пакета документов и решения уполномоченного органа.

Десятки гарантий – десятки отдельных процедур

Если проанализировать действующее законодательство, становится очевидным: государство не предусмотрело единого механизма социальной поддержки военнослужащих и их семей. Вместо этого существует целая система отдельных выплат, каждая из которых регулируется собственными нормативными актами, имеет разный порядок назначения и нередко оформляется через разные государственные органы.

Фактически даже в рамках одного нормативного документа – приказа Министерства обороны Украины № 260 от 7 июня 2018 – предусмотрены отдельные механизмы начисления денежного обеспечения, материальной помощи для оздоровления, помощи для решения социально-бытовых вопросов, премирования, дополнительных вознаграждений и других выплат.

К этому прилагаются гарантии, установленные Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», постановлениями Кабинета Министров Украины и ведомственными нормативными актами. Система работает не по принципу «одно событие – одна процедура», а по принципу «каждая гарантия – отдельный механизм».

Когда одно событие порождает несколько обращений

Лучше всего это видно на примере семьи военнослужащего. Если военный получил тяжелое ранение, возникает право на несколько разных видов государственной поддержки. Это может быть денежное довольствие за период лечения, единовременные выплаты, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, помощь для оздоровления, отдельные медицинские гарантии, а после установления инвалидности – еще и другие социальные выплаты и льготы.

Каждая из этих гарантий имеет свои условия назначения. Для одной нужен рапорт командира, для другой – заключение военно-врачебной комиссии, для третьей – документы, подтверждающие определенное жизненное обстоятельство или статус. Еще сложнее система становится тогда, когда военнослужащий погиб, пропал без вести или попал в плен. В таком случае членам семьи приходится отдельно решать вопросы получения единовременного пособия, оформления пенсии в связи с потерей кормильца, выплаты надлежащего, но неполученного денежного обеспечения, реализации льгот, местных программ поддержки и других социальных гарантий.

При этом каждая процедура имеет свой пакет документов, сроки рассмотрения и компетентный орган.

С юридической точки зрения само наличие разных механизмов не противоречит законодательству. Каждый вид выплаты имеет собственное целевое назначение, разные источники финансирования и отдельные условия получения. Однако с практической точки зрения возникает другой вопрос: соответствует ли такая модель принципу социального государства, закрепленному в статье 1 Конституции Украины. Ведь после ранения или потери близкого человека семья оказывается в крайне сложном психологическом состоянии.

В этот сложный период человек часто сталкивается с необходимостью без помощи других овладевать бессчетными законодательными нормами, взаимодействовать с разными государственными органами, оформлять пакет документов и пристально смотреть за установленными сроками их представления. То есть кроме преодоления сложных жизненных обстоятельств, на нее возлагается еще и обязанность разобраться в запутанных административных процедурах.

Вот почему растет общественное мнение, выступающее за использование концепции «единого окна». Суть подхода состоит в том, что после официального подтверждения юридически значимых событий, таких как смерть, травма или заявление на инвалидность, государственные предприятия должны самостоятельно получать необходимые данные друг от друга в обмене, а социальные гранты и другие привилегии (предоставление таковых) должны устанавливаться автоматически без необходимости повторных обращений граждан.

Возможно ли упрощение

Предпоссылки для этого уже есть. Электронное взаимодействие между государственными реестрами в Украине развивается, административные услуги становятся цифровыми, обмен информацией между государственными учреждениями осуществляется без участия граждан.

Таким образом, надлежащим продолжением этой реформы может быть автоматическое предоставление военнослужащим и их семьям всех социальных гарантий, по крайней мере, некоторые из них, как только юридически достоверные факты будут раскрыты соответствующим органам в соответствующих юридических документах.

Такой подход не только уменьшит административную нагрузку на семью, но и отразит управление как общую концепцию, принцип, что государство должно организовать предоставление услуг настолько легко, насколько это разумно, наиболее простой и практичный способ.

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