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Дает ли назначение МИД на должность в посольстве право на отсрочку от мобилизации: позиция апелляционного суда

06:56, 2 июля 2026
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Пятый апелляционный административный суд пришел к выводу, что право военнообязанного на отсрочку от призыва во время мобилизации возникает только после завершения процедуры бронирования в соответствии с Порядком №76, а не с момента запланированного назначения на должность.
Дает ли назначение МИД на должность в посольстве право на отсрочку от мобилизации: позиция апелляционного суда
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Пятый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Одесского окружного административного суда, которым было отказано в удовлетворении иска об отмене приказов территориального центра комплектования и воинской части о призыве на военную службу во время мобилизации, снятии с воинского учета и зачислении в списки личного состава воинской части. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, придя к выводу, что на момент издания спорных приказов истец не приобрел права на отсрочку от призыва.

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Суть дела

Истец обжаловал приказ территориального центра комплектования от 27 августа 2025 года о призыве на военную службу во время мобилизации, приказ о снятии его с воинского учета, а также приказ командира воинской части о прибытии в воинскую часть, зачислении в списки личного состава, постановке на все виды обеспечения и назначении на должность курсанта учебного подразделения.

Иск был мотивирован тем, что истец был назначен приказом Министерства иностранных дел Украины на должность заведующего хозяйством с исполнением обязанностей водителя автотранспортных средств Посольства Украины в Арабской Республике Египет. По его мнению, в связи с направлением в долгосрочную служебную командировку он подлежал бронированию и имел право на отсрочку от призыва в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В подтверждение своей позиции истец указывал, что Посольство Украины в Арабской Республике Египет еще в июле 2025 года обратилось в территориальный центр комплектования с письмом, в котором сообщило о его предстоящем направлении в дипломатическое учреждение и наличии оснований для предоставления отсрочки. Кроме того, в территориальный центр комплектования были поданы копии приказа МИД о назначении, служебного паспорта, проездных документов, а также других документов, которые, по мнению истца, подтверждали его право на бронирование.

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой утверждал, что на момент возникновения спорных правоотношений территориальный центр комплектования располагал всей необходимой информацией и документами для проверки наличия оснований для предоставления ему отсрочки, однако не осуществил надлежащую проверку и безосновательно принял решение о его мобилизации.

Во время апелляционного рассмотрения суд истребовал у Министерства иностранных дел Украины дополнительные документы и объяснения относительно назначения истца на должность, осуществления процедуры бронирования и переписки между дипломатическим учреждением и территориальным центром комплектования.

Министерство иностранных дел сообщило, что хотя истец был назначен на соответствующую должность с датой начала исполнения обязанностей 8 сентября 2025 года, он не прибыл для ознакомления с приказом о назначении, не получил служебный паспорт и фактически не приступил к исполнению должностных обязанностей в зарубежном дипломатическом учреждении. В связи с этим Министерство не начинало процедуру бронирования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76. Впоследствии приказ о назначении был отменен.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд отметил, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву во время мобилизации только военнообязанные, забронированные в установленном законодательством порядке и состоящие на специальном воинском учете.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 25 указанного Закона и Порядком бронирования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76, право на отсрочку является производным от завершенной процедуры бронирования. Именно работодатель должен осуществить действия по бронированию военнообязанного, после чего лицо приобретает право на отсрочку от призыва.

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что на момент издания спорных приказов истец еще не приступил к исполнению должностных обязанностей в Посольстве Украины в Арабской Республике Египет, а Министерство иностранных дел не осуществляло в отношении него процедуру бронирования в соответствии с Порядком №76.

Суд установил, что приказом Министерства иностранных дел начало исполнения должностных обязанностей было предусмотрено лишь с 8 сентября 2025 года. Именно с этой даты Министерство могло начать процедуру бронирования. До этого момента истец лишь имел запланированное назначение на должность, однако фактически не работал в зарубежном дипломатическом учреждении.

Апелляционный суд подчеркнул, что само по себе будущее назначение на должность либо возможность быть забронированным в будущем не создают права на отсрочку от мобилизации. Такое право возникает только после завершения работодателем процедуры бронирования в соответствии с требованиями Порядка №76.

Коллегия судей также учла, что приказ Министерства иностранных дел о назначении истца впоследствии был отменен, поскольку он не прибыл для ознакомления с приказом и не приступил к исполнению должностных обязанностей. Это дополнительно подтверждает, что на момент обращения в суд назначение фактически не было реализовано, а у Министерства отсутствовали основания для осуществления бронирования.

При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что на момент принятия территориальным центром комплектования и воинской частью спорных приказов истец не приобрел права на отсрочку от призыва во время мобилизации, а потому основания для признания этих приказов противоправными отсутствуют.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Одесского окружного административного суда — без изменений.

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