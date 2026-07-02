Договор займа считается незаключенным при отсутствии факта передачи денежных средств — ВС по делу о долге в 30 тысяч долларов

Суд обратил внимание, что в спорах о займе ключевым является установление факта передачи денег, а не только подписание документов или наличие расписки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 477/1340/23 оставил в силе решения судов предыдущих инстанций, которыми с ответчика взыскано 30 000 долларов США по договору займа, оформленному распиской.

Кассационная жалоба стороны защиты, которая настаивала на отсутствии факта получения средств, была отклонена как сводящаяся к переоценке доказательств.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд, утверждая, что в 2020 году передал ответчику 30 000 долларов США в долг. Факт передачи средств, по словам истца, подтверждался распиской, в которой ответчик обязался вернуть сумму до конца 2020 года. Поскольку деньги возвращены не были, истец обратился в суд с требованием о взыскании задолженности.

Суды первой и апелляционной инстанций взыскали с ответчика 30 000 долларов США, что эквивалентно более 1 108 500,00 грн, а также судебные расходы и расходы на правовую помощь.

Также с ответчика в пользу истца был взыскан судебный сбор в размере 11 085,00 грн и 1 073,60 грн — за подачу заявления об обеспечении иска.

Суды отклонили доводы ответчика о недоказанности факта получения им денежных средств по договору займа, а также его утверждения о том, что спорные средства были переданы в счет оплаты по договору купли-продажи корпоративных прав на долю в уставном капитале сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью. Суды указали, что как факт передачи денежных средств, так и действительный характер правоотношений между сторонами подтверждаются непосредственно содержанием расписки.

Решение Верховного Суда

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что согласно статьям 626, 627 Гражданского кодекса Украины договор является соглашением сторон, а стороны свободны в его заключении и определении условий, однако такая свобода ограничивается требованиями закона. При этом в соответствии со статьей 1046 ГК Украины договор займа носит реальный характер и считается заключённым только с момента передачи денежных средств или вещей, определённых родовыми признаками. Именно факт передачи средств является определяющим для возникновения обязательства. Верховный Суд обратил внимание на требования статьи 1047 ГК Украины, согласно которой подтверждением договора займа и его условий может быть расписка должника, которая одновременно удостоверяет как факт заключения договора, так и факт получения денежных средств.

Таким образом, расписка имеет не только доказательственное значение, но и подтверждает сам факт возникновения обязательства.

Суд также отметил, что в таких спорах суды обязаны устанавливать реальное содержание правоотношений между сторонами и проверять, действительно ли имела место передача средств, поскольку от этого зависит вывод о заключенности договора займа. При отсутствии факта передачи средств договор займа считается незаключённым.

Верховный Суд указал, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые ссылается, а суд оценивает доказательства в их совокупности по внутреннему убеждению. При этом никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, однако письменные доказательства в виде расписки имеют решающее значение в делах о займе.

Оценивая доводы кассационной жалобы, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что между сторонами фактически сложились правоотношения займа. Это подтверждается собственноручно составленной должником распиской, содержащей подтверждение получения 30 000,00 долларов США и обязательство их возврата до конца 2020 года. Именно содержание расписки свидетельствует о наличии долгового обязательства и опровергает доводы ответчика об иной правовой природе переданных средств.

Суд также отклонил аргументы о том, что средства были переданы в счет оплаты по договору купли-продажи корпоративных прав, поскольку такие доводы не подтверждаются содержанием расписки, а истец не являлся стороной соответствующей сделки.

Кроме того, Верховный Суд отклонил ссылку на показания свидетеля как доказательство неполучения средств, указав, что в соответствии со статьей 1051 ГК Украины и нормами ГПК Украины при письменной форме договора займа свидетельские показания не являются надлежащим доказательством для опровержения факта получения средств, за исключением случаев обмана, насилия или иных прямо предусмотренных законом обстоятельств.

Верховный Суд подчеркнул, что установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств относятся к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций, а кассационный суд не вправе переоценивать доказательства при отсутствии существенных нарушений процессуального права.

По результатам рассмотрения дела Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений, также разрешив вопрос распределения судебных расходов в пользу истца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.