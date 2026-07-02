Чи мають право ТЦК зупиняти авто поза блокпостами: що говорить закон

Зупинка авто ТЦК і поліцією: де межа повноважень під час воєнного стану - це можна.

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З початку повномасштабного вторгнення у багатьох містах України були встановлені блокпости для перевірки військово-облікових документів та виявлення ДРГ та ін. За цей час відбулись зміни в законодавстві і питання щодо того, хто саме має право зупиняти транспортні засоби під час воєнного стану, сьогодні є одним із найбільш дискусійних.

Особливо часто воно виникає у ситуаціях, коли автомобіль зупиняють поза стаціонарними блокпостами, а перевірку документів проводять представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки разом із поліцією. «Судово-юридична газета» роз’яснює, чи є такі дії законними, хто і за яких умов має право зупиняти транспорт.

Хто має право зупиняти автомобілі

Згідно постанови Кабміну 1455, блокпост – посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході/виході (в’їзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону).

Відразу зазначимо, що в Україні загальне правило залишається незмінним: право зупиняти транспортні засоби належить виключно Національній поліції. Це прямо передбачено Законом України «Про Національну поліцію». Саме поліцейські можуть ініціювати зупинку автомобіля та вимагати документи у водія. Усі підстави для такого зупинення визначені законом і не можуть застосовуватися довільно.

Водночас у період воєнного стану поліція діє з урахуванням спеціального правового режиму, встановленого Законом України «Про правовий режим воєнного стану». Додатково порядок роботи на блокпостах та здійснення окремих перевірок регулюється постановами Кабінету Міністрів №1455 та №1456. З цього випливає, що право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано також відповідним уповноваженим особам СБУ, Управління державної охорони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Роль ТЦК під час перевірок

Закон не надає ТЦК самостійного права зупиняти транспортні засоби. Їхня функція полягає в іншому – перевірці військово-облікових документів громадян, уточненні облікових даних та виконанні заходів мобілізації. Тобто представники ТЦК можуть бути присутніми під час перевірок, але лише в складі відповідних груп разом із поліцією або іншими уповноваженими особами. Самостійно зупиняти авто вони не можуть.

Важливо: ініціювати зупинку може тільки поліція, а не ТЦК.

Блокпости та мобільні перевірки: що дозволено законом

У період воєнного стану перевірки транспорту можуть здійснюватися на блокпостах. Їхній порядок регулюється урядовими постановами, які визначають, що на таких об’єктах уповноважені особи мають право:

на блокпостах:

перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

перевірку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу (документів на транспортний засіб, документів на вантаж, дорожнього листа тощо);

проведення огляду транспортного засобу та вантажу (товару) щодо відповідності документам на вантаж (товар);

затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим представникам правоохоронних органів;

тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів та осіб;

2) поза межами блокпостів:

виявлення порушення встановленого порядку переміщення осіб, транспортних засобів, вантажів (товарів) на територію, де встановлено особливий режим;

затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим представникам правоохоронних органів.

Однак важливою умовою є законність самого блокпоста. Він має бути створений у визначеному порядку та функціонувати на підставі рішення уповноважених органів військового управління або військової адміністрації.

Окрему дискусію викликають так звані «мобільні блокпости». Постанова №1455 визначає порядок роботи на блокпостах: уповноважені особи можуть перевіряти документи громадян і проводити огляд авто та речей, але лише за умови, що є відповідний наказ військової адміністрації про створення блокпоста та визначення осіб, які мають такі повноваження. Постанова №1456 також регулює роботу блокпостів, зокрема тих, що можуть встановлюватися в межах населених пунктів. У законодавстві України немає чіткого визначення цього поняття як окремої форми блокпоста. Тому у правозастосовній практиці часто виникають питання щодо їхнього правового статусу та меж повноважень осіб, які там працюють.

Чи можна не зупинятися на вимогу поза блокпостом

Якщо транспортний засіб зупиняють поза офіційним блокпостом, то ключове значення має те, хто саме дає вимогу про зупинку. Якщо це поліцейський – водій зобов’язаний виконати вимогу, оскільки невиконання може тягнути адміністративну відповідальність.

Якщо ж вимогу про зупинку подає неуповноважена особа без участі поліції, правова ситуація стає складнішою і може потребувати окремої оцінки обставин, зокрема наявності законних підстав для таких дій.

Яка відповідальність може настати для водія

У разі невиконання вимоги про зупинку найчастіше йдеться про адміністративну відповідальність. Зазвичай оформлюються матеріали про те, що водій не виконав законну вимогу про зупинку транспортного засобу. Після цього складаються відповідні документи для подальшого розгляду.

У більшості випадків такі ситуації обмежуються адміністративною процедурою без подальших серйозних наслідків, однак кожен випадок оцінюється індивідуально.

Особи, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення, затримуються в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Що робити водієві, якщо авто зупинили представники ТЦК

У ситуації, коли транспортний засіб зупиняють і починається перевірка документів, водієві важливо діяти спокійно та в межах закону.

Рекомендований алгоритм дій виглядає так:

Уточнити, хто саме здійснює зупинку і перевірку. Водій має право запитати, яка саме посадова особа зупинила транспорт і на якій підставі. Попросити пред’явити службові документи. Уповноважені особи повинні підтвердити свої повноваження. З’ясувати правову підставу зупинки. Важливо розуміти, чи є законна причина для перевірки саме в цій ситуації. Фіксувати події. За можливості варто вести відеозапис спілкування для захисту своїх прав у разі спору. Викликати поліцію у разі конфлікту. Якщо є ознаки перевищення повноважень або перешкоджання руху, доцільно викликати поліцію.

Якщо водія доставили до ТЦК. Окремі ситуації виникають, коли громадянина не просто зупиняють, а доставляють до територіального центру комплектування. У такому випадку юристи радять діяти максимально обережно та фіксувати всі процесуальні дії. Людина має право на правову допомогу та може звернутися до адвоката. На практиці трапляються різні сценарії: у частині випадків після перевірки громадяни отримують повістку та залишають ТЦК, в інших – тривають додаткові адміністративні процедури щодо уточнення облікових даних.

Законодавство України чітко розмежовує повноваження: зупиняти транспортні засоби має право поліція, тоді як ТЦК не наділені такими функціями. Їхня роль обмежується перевіркою військово-облікових документів у межах встановлених процедур.

У період воєнного стану ці процеси часто відбуваються спільно з поліцією та іншими структурами, однак навіть у таких умовах усі дії повинні здійснюватися виключно в межах закону. Для водіїв ключовим залишається розуміння своїх прав, спокійна поведінка та фіксація всіх дій посадових осіб у разі спірних ситуацій.

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