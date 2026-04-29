ККС ВС розглянув, чи є відпустка адвоката поважною причиною, щоб не прийти до суду

ККС ВС передав справу до об’єднаної палати, щоб сформувати єдину позицію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ККС ВС розглянув питання про неявку адвоката в судове засідання через його перебування у відпустці як поважну причину неприбуття на виклик та підставу для відкладення судового засідання.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 3 ст. 286 КК. У касаційній скарзі захисник вважає безпідставними висновки суду апеляційної інстанції про те, що обвинувачений та його захисники недобросовісно користуються своїми процесуальними правами, зокрема зловживають правом на відкладення судового розгляду і в такий спосіб бажають затягнути строки апеляційного розгляду. Вказує, що суд, незважаючи на його зайнятість як захисника та його законну відпустку, за 10 днів призначив 5 судових засідань.

Підстава передачі кримінального провадження на розгляд ОП ККС ВС: необхідність відступити від висновку, викладеного у постанові Третьої судової палати ККС від 5.07.2023 у справі № 722/889/21 (провадження № 51-2038км23).

Обґрунтування позиції ККС

Колегія суддів ККС вказала, що саме по собі посилання адвоката на перебування у відпустці, яке не можна вважати завчасним у разі, коли процес не можна перенести без порушення строків, зокрема, передбачених ст. 49 КК, не може бути визнано поважною причиною неявки в судове засідання.

На переконання колегії суддів ККС, порушення принципу добросовісності мало місце у даній справі, де сторона захисту, як обвинувачений, так і захисники, зловживали процесуальними правами в формі штучного затягування кримінального процесу внаслідок поведінки, яка перешкоджає винесенню рішення у справі в межах строку, визначеного приписами ст. 49 КК.

Підхід, застосований колегією суддів Третьої судової палати ККС у постанові від 5.07.2023 у справі № 722/889/21, передбачає, що клопотання захисника про відкладення судового розгляду, подане за тиждень до заздалегідь визначеної дати, може визнаватися поважною причиною, якщо воно обґрунтоване перебуванням адвоката у відпустці.

Підхід, застосований колегією суддів Третьої судової палати ККС у постанові від 5.07.2023 у справі № 722/889/21, дає підґрунтя сприймати саме клопотання захисника про відкладення судового розгляду, подане за тиждень до заздалегідь визначеної судом дати судового розгляду, через відпустку адвоката, поважною причиною до відкладення судового засідання на іншу дату за відсутності, як завчасного повідомлення від захисника про свої плани на відпочинок, так і обставин, які об’єктивно унеможливлюють його з’явлення до суду, фактично унеможливлює розумну і виважену оцінку процесуальної поведінки сторони захисту за критеріями її добросовісності.

Колегія суддів ККС аж ніяк не ставить під сумнів право на відпочинок адвоката, водночас вважає, що про свої плани відпочивати адвокат має завчасно попередити суд, який здійснює провадження в конкретній справі, задля належної організації судового розгляду, зокрема, із урахуванням вимог щодо дотримання розумних строків провадження, серед яких і визначені в ст. 49 КК, як в цій справі, коли відкладення апеляційного розгляду за заявою адвоката, яку не можна вважати завчасною, де він посилається на перебування у відпустці, при цьому, не вказує на поважні в розумінні ст. 138 КПК причини, призведе до закінчення строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності та унеможливить в належний спосіб виконання завдань, визначених ст. 2 КПК, серед іншого, призведе до порушення прав інших учасників процесу.

Ухвала колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 12.02.2026 у справі № 285/1242/17 (провадження № 51-3988км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.