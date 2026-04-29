КУС ВС рассмотрел, является ли отпуск адвоката уважительной причиной неявки в суд

18:42, 29 апреля 2026
КУС ВС рассмотрел вопрос о неявке адвоката в судебное заседание в связи с его пребыванием в отпуске как уважительной причины неприбытия по вызову и основания для отложения судебного заседания.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 286 УК. В кассационной жалобе защитник считает необоснованными выводы суда апелляционной инстанции о том, что обвиняемый и его защитники недобросовестно пользуются своими процессуальными правами, в частности злоупотребляют правом на отложение судебного разбирательства и таким образом стремятся затянуть сроки апелляционного рассмотрения. Указывает, что суд, несмотря на его занятость как защитника и его законный отпуск, за 10 дней назначил 5 судебных заседаний.

КУС ВС передал дело в объединенную палату, чтобы сформировать единую позицию.

Основание передачи уголовного производства на рассмотрение ОП КУС ВС: необходимость отступить от вывода, изложенного в постановлении Третьей судебной палаты КУС от 5.07.2023 по делу № 722/889/21 (производство № 51-2038км23).

Обоснование позиции КУС

Коллегия судей КУС указала, что само по себе ссылка адвоката на пребывание в отпуске, которое нельзя считать заблаговременным в случае, когда процесс невозможно перенести без нарушения сроков, в частности предусмотренных ст. 49 УК, не может быть признано уважительной причиной неявки в судебное заседание.

По убеждению коллегии судей КУС, нарушение принципа добросовестности имело место в данном деле, где сторона защиты, как обвиняемый, так и защитники, злоупотребляли процессуальными правами в форме искусственного затягивания уголовного процесса вследствие поведения, препятствующего вынесению решения по делу в пределах срока, установленного предписаниями ст. 49 УК.

Подход, примененный коллегией судей Третьей судебной палаты КУС в постановлении от 5.07.2023 по делу № 722/889/21, предусматривает, что ходатайство защитника об отложении судебного разбирательства, поданное за неделю до заранее определенной даты, может признаваться уважительной причиной, если оно обосновано пребыванием адвоката в отпуске.

Подход, примененный коллегией судей Третьей судебной палаты КУС в постановлении от 5.07.2023 по делу № 722/889/21, дает основания воспринимать именно ходатайство защитника об отложении судебного разбирательства, поданное за неделю до заранее определенной судом даты судебного разбирательства, из-за отпуска адвоката, уважительной причиной для отложения судебного заседания на другую дату при отсутствии как заблаговременного уведомления от защитника о своих планах на отдых, так и обстоятельств, которые объективно делают невозможным его явку в суд, фактически исключает разумную и взвешенную оценку процессуального поведения стороны защиты по критериям ее добросовестности.

Коллегия судей КУС никоим образом не ставит под сомнение право на отдых адвоката, вместе с тем считает, что о своих планах отдыха адвокат должен заблаговременно уведомить суд, осуществляющий производство по конкретному делу, для надлежащей организации судебного разбирательства, в частности с учетом требований соблюдения разумных сроков производства, среди которых и установленные ст. 49 УК, как в данном деле, когда отложение апелляционного рассмотрения по заявлению адвоката, которую нельзя считать заблаговременной, где он ссылается на пребывание в отпуске, при этом не указывает на уважительные в понимании ст. 138 УПК причины, приведет к истечению сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности и сделает невозможным надлежащее выполнение задач, определенных ст. 2 УПК, в том числе приведет к нарушению прав других участников процесса.

Определение коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 12.02.2026 по делу № 285/1242/17 (производство № 51-3988км25).

Верховный Суд ДТП адвокат судебная практика КУС ВС

