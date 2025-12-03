  1. В Украине

Во Львовской области раскрыта схема ввоза авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ

22:00, 3 декабря 2025
Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, злоумышленники подавали на таможню документы с недостоверными данными и получали льготный режим ввоза.
Во Львовской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые ввозили подержанные автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, а затем продавали их через онлайн-площадки. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, в группу лиц, причастных к контрабанде транспортных средств, входили руководители нескольких благотворительных фондов и организаций.

При пересечении границы Украины участники схемы декларировали автомобили как гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, они подавали на таможню документы с недостоверными данными и получали льготный режим ввоза.

«На самом деле автомобили предназначались для продажи третьим лицам через специализированные платформы онлайн-объявлений.

Во время контрольной закупки детективы приобрели один из таких автомобилей, ввезенный как “гуманитарный”. Оплату получила лицо, не имеющее отношения ни к какой благотворительной деятельности», — заявили в БЭБ.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту проживания фигурантов, на территории разборки автомобилей и в транспортных средствах. Изъято имущество на сумму более 4,3 млн грн, в том числе почти 3 млн грн наличными, 4 автомобиля, а также имитационные купюры на сумму 9 500 долларов.

