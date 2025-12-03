На Львівщині викрито схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Щоб уникнути сплати митних платежів, зловмисники подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.

На Львівщині правоохоронці викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх через онлайн-майданчики. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, до групи осіб, залучених до контрабанди транспортних засобів, входили керівники кількох благодійних фондів та організацій.

При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів, подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.

«Насправді ж автомобілі призначалися для продажу третім особам через спеціалізовані платформи онлайн-оголошень.

Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких автомобілів, ввезений як «гуманітарний». Оплату отримала особа, яка не мала стосунку до жодної благодійної діяльності», - заявили в БЕБ.

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, на території розбірки автомобілів та у транспортних засобах. Вилучено майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкових коштів, 4 автомобілі, а також імітаційні купюри на суму 9 500 доларів.

