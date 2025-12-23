Фиктивная инвалидность за 6 тысяч долларов: в Полтавской области разоблачили схему для уклонистов

Фигурант требовал 6000 долларов и 5000 гривен за установление второй группы инвалидности, что давало основания для оформления пенсии и отсрочки от призыва.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области правоохранители разоблачили незаконный механизм оформления второй группы инвалидности для получения отсрочки от мобилизации.

По словам начальника полиции Полтавской области Евгения Рогачева, схема была построена на злоупотреблении служебным положением отдельными работниками медицинской системы и вымогательстве денег за «нужные» решения.

Полицейские установили, что 48-летний посредник предлагал «клиентам» за деньги фиктивное лечение, поддельные медицинские заключения и гарантированное решение экспертной команды.

Фигурант требовал 6000 долларов США и 5000 гривен за установление второй группы инвалидности, что давало основания для оформления пенсии и отсрочки от призыва. После получения средств он передавал «клиенту» поддельные официальные документы и инструктировал относительно их дальнейшего использования.

Посреднику сообщено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды служебными лицами и в организации изготовления и выдачи поддельных документов. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы и проверяют возможную причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.