Фіктивна інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему для ухилянтів

Фігурант вимагав 6000 доларів та 5000 гривень за встановлення другої групи інвалідності, що давало підстави для оформлення пенсії та відстрочки від призову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині правоохоронці викрили незаконний механізм оформлення другої групи інвалідності для отримання відстрочки від мобілізації.

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, схема була побудована на зловживанні службовим становищем окремими працівниками медичної системи та вимаганні грошей за «потрібні» рішення.

Поліцейські встановили, що 48-річний посередник пропонував «клієнтам» за гроші фіктивне лікування, підроблені медичні висновки та гарантоване рішення експертної команди.

Фігурант вимагав 6000 доларів США та 5000 гривень за встановлення другої групи інвалідності, що давало підстави для оформлення пенсії та відстрочки від призову. Після отримання коштів він передав «клієнту» підроблені офіційні документи та інструктував щодо їх подальшого використання.

Посереднику повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовими особами та в організації виготовлення і видачі підроблених документів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми та перевіряють можливу причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.