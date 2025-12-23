  1. В Україні

Фіктивна інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему для ухилянтів

22:18, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фігурант вимагав 6000 доларів та 5000 гривень за встановлення другої групи інвалідності, що давало підстави для оформлення пенсії та відстрочки від призову.
Фіктивна інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему для ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині правоохоронці викрили незаконний механізм оформлення другої групи інвалідності для отримання відстрочки від мобілізації.

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, схема була побудована на зловживанні службовим становищем окремими працівниками медичної системи та вимаганні грошей за «потрібні» рішення.

Поліцейські встановили, що 48-річний посередник пропонував «клієнтам» за гроші фіктивне лікування, підроблені медичні висновки та гарантоване рішення експертної команди.

Фігурант вимагав 6000 доларів США та 5000 гривень за встановлення другої групи інвалідності, що давало підстави для оформлення пенсії та відстрочки від призову. Після отримання коштів він передав «клієнту» підроблені офіційні документи та інструктував щодо їх подальшого використання.

Посереднику повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовими особами та в організації виготовлення і видачі підроблених документів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми та перевіряють можливу причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]