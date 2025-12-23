Можно ли оставить паспорт-книжечку при обмене на ID-карту — разъяснение

Паспортный сервис отметил, что после оформления ID-карты паспорт-книжечка утрачивает силу.

В Паспортном сервисе пояснили, можно ли оставить старый паспорт-книжечку при обмене на ID-карту.

Там отметили, что оставление аннулированного паспорта гражданина Украины образца 1994 года на руках не предусмотрено действующим законодательством.

Что происходит при обмене:

после оформления ID-карты паспорт-книжечка утрачивает силу;

старый паспорт подлежит изъятию и аннулируется.

«Рекомендация: оформите ID-карту — современный и удобный документ, который соответствует международным стандартам», — добавил Паспортный сервис.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд разъяснил, что обращение в суд с заявлением об установлении личности возможно только после прохождения обязательной процедуры идентификации в Государственной миграционной службе Украины и получения официального решения ГМС о невозможности установить личность по результатам такой процедуры. Отсутствие доказательств прохождения этого досудебного этапа является основанием для отказа в удовлетворении заявления об установлении личности судом.

