  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Неверный год рождения в документах заблокировал выдачу нового паспорта — решение Верховного Суда

10:36, 15 декабря 2025
Из-за ошибки в дате рождения гражданка не смогла восстановить паспорт.
Верховный Суд разъяснил, что обращение в суд с заявлением об установлении личности возможно только после прохождения обязательной процедуры идентификации в Государственной миграционной службе Украины и получения официального решения ГМС о невозможности установить личность по результатам такой процедуры. Отсутствие доказательств прохождения этого досудебного этапа является основанием для отказа в удовлетворении заявления об установлении личности судом.

Постановление Верховного Суда по делу № 522/8357/23 (производство № 61-10418св24).

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ГУ ГМС Украины в Одесской области по делу по заявлению заявителя, заинтересованное лицо — ГУ ГМС Украины в Одесской области, об установлении факта, имеющего юридическое значение.

В обоснование заявления заявитель ссылалась на то, что она утратила свой паспорт и хочет получить новый документ, удостоверяющий ее личность, однако это оказалось невозможным, поскольку в актовой записи о ее рождении была допущена ошибка: вместо правильного года рождения 1962 был указан 1952 год.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил заявление, поскольку в суд были предоставлены доказательства в подтверждение личности заявителя, а именно: ее свидетельство о рождении, два свидетельства о браке, справка о присвоении идентификационного номера, выписка из реестра о праве собственности.

Решение Суда

Верховный Суд не согласился с решениями судов, отменил их и принял новое решение, которым отказал в удовлетворении заявления.

В случае невозможности установить личность распорядителем реестра личность устанавливается по решению суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, для выдачи документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. До завершения процедуры установления личности ГМС Украины и (или) принятия соответствующего решения суда документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, не выдаются (ч. 1 ст. 10 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус»).

Следовательно, в случае если ГМС Украины не смогла установить личность заявителя после проведения процедуры идентификации, установление такого факта осуществляется в судебном порядке.

Таким образом, основными документами, которые позволяют лицу обратиться в суд, должны быть свидетельство о рождении лица и решение ГМС Украины о невозможности установить личность после проведения процедуры идентификации.

При этом заявительница, обращаясь в суд с заявлением, не предоставила решение ГМС Украины о невозможности установления ее личности после проведения процедуры идентификации.

Верховный Суд паспорт документы Одесса судебная практика

