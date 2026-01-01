Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Исчезновение военнослужащего не прекращает алиментные обязательства автоматически, но и не лишает его семью права на судебную защиту. Кассационный гражданский суд ВС подробно разъяснил: кто именно и каким образом может обжаловать действия государственного исполнителя, если должник пропал во время войны, а алименты с него продолжают взыскиваться.

Муж пропал, а долги остались

Кассационный гражданский суд ВС рассмотрел дело № 370/1826/22, в котором оспаривались действия главного государственного исполнителя Макаровского отдела государственной исполнительной службы в Бучанском районе Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Суть спора – многолетнее исполнительное производство, открытое на основании исполнительного листа, выданного еще в декабре 2005 года Макаровским районным судом Киевской области, о взыскании алиментов. Ответчиком был муж заявительницы, а взыскателем — мать ребенка от первого брака. Алименты определялись с установленным минимальным порогом: в размере 1/4 всех видов дохода, но не менее 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

После начала полномасштабной войны должник был мобилизован и проходил службу в боевом подразделении. В конце февраля 2023 года он пропал без вести при выполнении военного долга, что подтверждалось официальными уведомлениями воинской части и соответствующими сообщениями, направленными его жене. С тех пор семья оказалась в крайне сложной ситуации: с одной стороны — правовой статус пропавшего без вести военнослужащего, с другой — незавершенные алиментные обязательства, которые продолжали исполняться принудительно.

В исполнительном производстве происходили многочисленные процессуальные движения. Государственный исполнитель то выносил постановления о завершении производства в связи с отсутствием должника, то отменял их — из-за наличия задолженности. В конце концов было вынесено постановление о взыскании на доходы должника в связи с задолженностью по исполнительному производству в размере 96170,66 грн. Таким образом, соответствующие удержания начали осуществляться с денежного обеспечения военнослужащего, которое выплачивалось его жене как члену семьи пропавшего без вести.

Заявительница неоднократно обращалась в орган государственной исполнительной службы с требованием приостановить исполнительное производство. Она обосновывала свои обращения несколькими аргументами: статусом члена семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах; тем, что часть алиментных требований касалась совершеннолетнего ребенка, по которому судебный спор еще не был окончательно решен; а также очевидной невозможностью самого должника защищать свои права.

Тем не менее, государственный исполнитель последовательно отвечал отказами. Основной аргумент отказа был формальным: жена военнослужащего не является стороной исполнительного производства, а следовательно, не имеет права инициировать вопрос о его приостановлении или получать информацию о ходе исполнения. Жалобы в органы Министерства юстиции результата не дали, после чего заявительница обратилась в суд.

Определением Макаровского районного суда Киевской области производство по делу было приостановлено на основании пункта 2 части первой статьи 251 ГПК. Киевский апелляционный суд своим постановлением оставил жалобу без удовлетворения. Фактически первая и апелляционная инстанции встали на сторону государственной исполнительной службы. Суды исходили из того, что действия и решения государственного исполнителя соответствовали требованиям закона, а заявительница не имела процессуального статуса, который позволял бы ей оспаривать такие действия в порядке судебного контроля.

Эти судебные выводы стали предметом кассационной жалобы адвоката заявительницы, которая просила отменить определение Макаровского районного суда Киевской области и постановление Киевского апелляционного суда, а также «принять новое решение, которым удовлетворить жалобу».

Оспорить действия исполнителя без статуса — невозможно

Кассационный гражданский суд ВС подошел к делу значительно шире, не ограничиваясь простой проверкой формальной правильности действий нижестоящих инстанций. Суд детально проанализировал соотношение норм Гражданского процессуального кодекса, законодательства об исполнительном производстве и специального закона о правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

КЦС ВС признал, что законодательство прямо предоставляет членам семьи пропавшего без вести лица право на защиту его прав и интересов. Однако ключевым стало вопрос формы и способа такой защиты. Суд подчеркнул, что институт судебного контроля за исполнением судебных решений имеет четко очерченные границы. Согласно процессуальному закону, обращаться с жалобами на решения, действия или бездействие государственного исполнителя могут только стороны исполнительного производства — взыскатель и должник.

По мнению суда, сам по себе статус члена семьи пропавшего без вести, даже при наличии законодательного права представлять его интересы, не автоматически превращает такое лицо в сторону исполнительного производства. Представительство возможно, но оно должно осуществляться в формах, предусмотренных процессуальным законом, в частности путем обращения с соответствующими исками или заявлениями в установленном процессуальном порядке.

Особое внимание КЦС ВС уделил характеру требований, заявленных в жалобе. Фактически жена должника просила не только признать действия исполнителя неправомерными, но и обязать приостановить производство, вернуть уже взысканные деньги и компенсировать судебные расходы. Такой комплекс требований, по мнению суда, выходил за пределы судебного контроля в исполнительном производстве и фактически содержал элементы материально-правового спора.

Рассматривая кассационную жалобу, суд подчеркнул: вопрос о размере задолженности по алиментам, правомерности их начисления, а также возврате средств не могут решаться в порядке рассмотрения жалобы на действия исполнителя. Это предмет отдельного искового производства, где должны быть исследованы все фактические обстоятельства, доказательства и правовые основания. Аналогично требования о возмещении ущерба или возврате средств не являются инструментом судебного контроля, а должны рассматриваться по общим правилам гражданского судопроизводства.

В итоге кассационная инстанция пришла к компромиссному, но одновременно принципиальному решению. КЦС ВС признал, что суды первой и апелляционной инстанции ошиблись, рассмотрев жалобу по существу и отказав в ее удовлетворении. Вместо этого правильным процессуальным решением было не разрешение спора по существу, а оставление жалобы без рассмотрения из-за отсутствия у заявительницы надлежащего процессуального статуса и несоответствия выбранного способа защиты характеру заявленных требований.

По этим основаниям суд отменил решения предыдущих инстанций, кассационную жалобу адвоката удовлетворил частично, а жалобу заявительницы на бездействие государственного исполнителя — оставил без рассмотрения. В то же время КЦС ВС прямо указал, что «в случае несогласия с размером задолженности по алиментам заявительница как заинтересованное лицо не лишена права обратиться в суд с соответствующим иском», в том числе относительно определения или оспаривания размера алиментной задолженности или защиты имущественных интересов семьи пропавшего без вести военнослужащего.

Приняв постановление, кассационная инстанция оставила открытым путь для защиты прав членов семьи пропавшего без вести: суд четко указал, что такая защита должна осуществляться не путем формального оспаривания действий исполнителя, а через полноценное судебное производство с исследованием всех обстоятельств дела.

Автор: Валентин Коваль

