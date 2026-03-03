  1. В Украине

В Киеве будут судить семерых работников Укрзализныци, которые зарабатывали на перепродаже международных билетов

23:30, 3 марта 2026
Фигуранты нанесли компании более 8,7 млн ​​гривен ущерба.
В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и шестерых участников предполагаемой преступной организации, которые, по данным следствия, получали незаконную прибыль от продажи мест в международных поездах АО «Укрзализныця». Об этом сообщили в прокуратуре.

Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

По версии следствия, сотрудники «Укрзализныци», пользуясь высоким спросом на билеты на международные рейсы, организовали незаконную схему перевозки пассажиров без надлежащего оформления проездных документов. С одного пассажира, как отмечают правоохранители, получали от 300 до 500 евро, которые распределяли между собой.

В результате непоступления средств от продажи билетов на поезда сообщением Киев–Варшава, Киев–Хелм, Днепр–Киев–Хелм–Днепр, Киев–Перемышль и Киев–Кишинёв в период с 1 января по 10 декабря 2024 года компания, по подсчётам следствия, понесла убытки на сумму свыше 8,7 млн гривен.

Участников схемы разоблачили в декабре 2024 года, тогда же им сообщили о подозрении. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительные акты направлены в Соломенский районный суд Киева.

Среди обвиняемых — председатель первичной профсоюзной организации вагонного участка станции «Киев-Пассажирский», которому вменяют создание и руководство преступной организацией, а также злоупотребление служебным положением. Остальные шесть человек, среди которых начальник резерва проводников станции «Киев-Пассажирский» и пятеро начальников поездов, обвиняются в участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

