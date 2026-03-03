На Запорожье эвакуировали каменных баб из-под ударов российских КАБов: фото

Существовал риск утраты уникальных исторических памятников.

В Запорожской области воины 128 отдельной тяжелой механизированной бригады «Дикое Поле» эвакуировали каменных баб XII века из историко-краеведческого музея Новомихайловки.

Как отметили военные, история началась с обращения одного из военнослужащих в музей истории Днепра. Он сообщил, что рядом с музеем в Новомихайловке уже разрушено несколько зданий в результате ударов КАБов — и существует риск утраты уникальных исторических памятников.

В это время профессиональный историк и военнослужащий 128 бригады «Дикое Поле» Дмитрий Каюк вместе с побратимами работал над экспозицией к четвертой годовщине бригады.

«Оказалось, что в том музее работает моя бывшая студентка. Она подтвердила, что экспонаты до сих пор не эвакуированы. Я обратился к командиру бригады — и он дал разрешение на спасение каменных баб, даже выделил технику», — рассказал Дмитрий Каюк.

К операции присоединился также известный запорожский историк Петр Бойко — поскольку экспонаты необходимо было передать с соблюдением всех правил приема исторических ценностей.

Чтобы откопать этих баб, пришлось основательно поработать лопатами.

Помимо каменных баб, удалось эвакуировать также самые ценные картины и исторические находки, которые экспонировались в музее. Сейчас они переданы в одно из культурных учреждений, где будут храниться на период войны.

