На Запоріжжя евакуювали кам’яних баб з-під ударів російських КАБів: фото

22:54, 3 березня 2026
Існував ризик втратити унікальних історичних пам’ятків.
На Запоріжжі воїнів 128 окремої важкої механізованої бригади «Дике Поле» евакуювали кам’яних баб XII століття з історико-краєзнавчого музею Новомиколаївки.

Як зазначили військові, історія почалася зі звернення одного з військовослужбовців до музею історії Дніпра. Він розповів, що поруч із музеєм у Новомиколаївці вже зруйновано кілька будівель внаслідок ударів КАБів — і є ризик втратити унікальні історичні пам’ятки.

У цей час фаховий історик і військовослужбовець 128 бригади «Дике Поле» Дмитро Каюк разом із побратимами працював над експозицією до четвертої річниці бригади.

«Виявилося, що в тому музеї працює моя колишня студентка. Вона підтвердила, що експонати досі не евакуйовані. Я звернувся до командира бригади — і він дав дозвіл на порятунок кам’яних баб, навіть виділив техніку», — розповів Дмитро Каюк.

До операції долучився також відомий запорізький історик Петро Бойко — адже експонати потрібно було передати з дотриманням усіх правил приймання історичних цінностей.

Щоб відкопати цих баб, довелося добряче попрацювати лопатами.

Окрім кам’яних баб, вдалося евакуювати також найцінніші картини та історичні знахідки, що експонувалися в музеї. Нині вони передані до одного з культурних закладів, де зберігатимуться на період війни.

