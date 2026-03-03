  1. Законодавство

Скільки коштуватимуть адмінпослуги: під питанням плата за паспорти, нотаріальні дії та реєстрацію майна

22:00, 3 березня 2026
У Верховній Раді обговорюють розмір адмінзборів за паспортні послуги, реєстрацію майна та нотаріальні дії.
Скільки коштуватимуть адмінпослуги: під питанням плата за паспорти, нотаріальні дії та реєстрацію майна
У Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування триває робота над законопроєктом про адміністративний збір (реєстр. № 4380) до другого читання.

2 березня відбулося дев’яте засідання профільної робочої групи, під час якого депутати та експерти розглянули поправки й пропозиції до Додатку законопроєкту. Документом пропонується визначити перелік базових адміністративних послуг та прирівняних до них дій з розмірами плати за їх надання (адміністративних зборів).

Зокрема, обговорення стосувалося:

Паспортних послуг та послуг у сфері міграції.

Учасники засідання заслухали інформацію представників Державної міграційної служби України, Державної авіаційної служби України, Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, а також директора ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» щодо динаміки зміни розміру вартості бланків паспортних документів та витрат на їх персоналізацію за останні 6 років. За наслідками обговорення учасниками робочої групи було запропоновано розглянути питання визначення розміру плати за надання паспортних послуг та послуг у сфері міграції на засіданні підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур.

Нотаріальних дій у сільських населених пунктах.

Учасники заслухали інформацію представників Міністерства юстиції України щодо врегулювання зазначеного питання, учасники засідання погодилися із наданими пропозиціями та необхідністю внесення узгоджених змін до Закону України «Про нотаріат».

Реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Обговорювалася пропозиції щодо необхідності визначення плати за надання послуг у цій сфері не з розрахунку коефіцієнта до прожиткового мінімуму для працездатних осіб/мінімальної заробітної плати, а із зазначенням вартості таких послуг у сталій величині — гривні. За результатами обговорення Міністерству юстиції України запропоновано надати відповідні пропозиції для розгляду на наступному засіданні робочої групи.

Верховна Рада України Україна

