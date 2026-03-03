  1. В Україні

21000 доларів за переправлення чоловіка в Молдову — викрили двох таксистів з Броварів

21:42, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тепер ділкам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
21000 доларів за переправлення чоловіка в Молдову — викрили двох таксистів з Броварів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двом мешканцям міста Бровари повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, працюючи таксистом, один з підозрюваних познайомився з чоловіком, якому спочатку пропонував влаштуватись на роботу водієм, однак, від цієї ідеї відмовились, бо чоловік не має дійсного водійського посвідчення. Згодом йому запропонували зняття з військового обліку і навіть взяли усі потрібні документи, втім зробити це не вдалось «через складну ситуацію з документами».

Зрештою зупинилися на третьому варіанті - запропонували за 21 тис.$ відвести клієнта до Вінниці, а надалі до україно-молдовського кордону, де він незаконно перетне державний кордон поза пунктом пропуску. Доправити його до кордону мав другий підозрюваний.

Затримали учасників схеми під час отримання 21 тисяч доларів.

Обом затриманим повідомлено про підозру.  Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До обох підозрюваних обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Бровари

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа AML: штрафи, ліквідація компаній та нові послаблення для PEP

Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ.

Погрози статусом та позбавленням премії не врятували прокурора В’ячеслава Царюка від звільнення

ВРП залишила в силі звільнення прокурора після конфлікту в миколаївському кафе.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

ВРП відклала призначення судді Оксани Маргитич до апеляції через питання до її попередніх рішень

Кандидатку до Закарпатського апеляційного суду перевіряють додатково.

Мільярдні ноу-хау, конфлікти з поліцією та Facebook-критика НАБУ: нові історії претендентів на крісло судді ВАКС

Десятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]