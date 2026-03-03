21000 доларів за переправлення чоловіка в Молдову — викрили двох таксистів з Броварів

Тепер ділкам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом мешканцям міста Бровари повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, працюючи таксистом, один з підозрюваних познайомився з чоловіком, якому спочатку пропонував влаштуватись на роботу водієм, однак, від цієї ідеї відмовились, бо чоловік не має дійсного водійського посвідчення. Згодом йому запропонували зняття з військового обліку і навіть взяли усі потрібні документи, втім зробити це не вдалось «через складну ситуацію з документами».

Зрештою зупинилися на третьому варіанті - запропонували за 21 тис.$ відвести клієнта до Вінниці, а надалі до україно-молдовського кордону, де він незаконно перетне державний кордон поза пунктом пропуску. Доправити його до кордону мав другий підозрюваний.

Затримали учасників схеми під час отримання 21 тисяч доларів.

Обом затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До обох підозрюваних обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

