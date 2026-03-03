В Індії суддя ухвалив рішення з посиланням на фейкові судові прецеденти, згенеровані ШІ

Верховний суд Індії заявив, що використання ШІ під час ухвалення рішень — це не просто «помилка у прийнятті рішення», а прояв «неналежної поведінки».

Верховний суд Індії пригрозив правовими наслідками після того, як з’ясувалося, що суддя у справі про майновий спір ухвалив рішення з посиланням на фейкові судові прецеденти, згенеровані штучним інтелектом, пише BBC.

Найвища судова інстанція країни, розглядаючи апеляцію відповідачів, тепер перевірить рішення нижчого суду в південному штаті Андхра-Прадеш.

Верховний суд назвав ситуацію питанням «інституційної стурбованості» та зазначив, що фейкові рішення, створені за допомогою ШІ, мають «прямий вплив на цілісність процесу здійснення правосуддя».

Як виникла проблема

Проблеми у справі виникли в серпні минулого року, коли молодший суддя цивільного суду у місті Віджаявада ухвалив рішення у спорі щодо нерухомості.

Раніше суд призначив уповноважену особу для проведення обстеження майна та подання звіту, проти чого заперечували відповідачі. Суддя відхилив їхні заперечення, пославшись на чотири попередні судові рішення — згодом з’ясувалося, що всі вони були згенеровані штучним інтелектом.

Позиція судів

Відповідачі оскаржили рішення до Високого суду штату, вказавши, що наведені суддею прецеденти є фейковими. Суд визнав цей факт, але зазначив, що молодший суддя допустив помилку «добросовісно», і все ж погодився з рішенням суду першої інстанції.

У своїй ухвалі Високий суд зазначив, що навіть якщо наведені рішення не існують, але суд першої інстанції правильно застосував норми права до встановлених обставин, саме по собі посилання на неіснуючі рішення не є підставою для скасування ухвали.

Суд також отримав пояснення від судді, яка використовувала матеріали, згенеровані ШІ. Вона повідомила, що це був її перший досвід використання такого інструменту, і вона вважала наведені посилання «справжніми». Намірів перекручувати чи неправильно цитувати рішення вона не мала, а помилка виникла виключно через довіру до автоматичного джерела.

Високий суд також наголосив на необхідності «застосування реального інтелекту замість штучного».

Реакція Верховного суду

Після цього відповідачі звернулися до Верховного суду, який зайняв значно жорсткішу позицію.

Найвища інстанція призупинила дію рішення нижчого суду у справі про нерухомість. Суд заявив, що використання ШІ під час ухвалення рішень — це не просто «помилка у прийнятті рішення», а прояв «неналежної поведінки».

«Ця справа викликає значну інституційну стурбованість не через зміст рішення по суті, а через сам процес здійснення правосуддя», — зазначив Верховний суд.

Суд повідомив, що детально розгляне справу та надіслав повідомлення Генеральному прокурору, Соліситору Індії та Раді адвокатів Індії.

